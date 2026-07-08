Liderul de la Casa Albă a subliniat că acțiunile armate ale Statelor Unite vor continua dacă regimul de la Teheran nu își schimbă radical atitudinea. Trump a amintit de atacurile recente și a lăsat să se înțeleagă că o nouă ofensivă ar putea avea loc chiar în orele următoare, Washingtonul fiind pregătit pentru o ripostă severă în această seară.

„O să-i lovim puternic în seara asta, au încălcat acordul în fiecare zi”, a spus Donald Trump înainte de o discuție pe care o poartă la Ankara cu Volodimir Zelenski. „Iranienii sunt pur și simplu bolnavi psihic și trebuiau luate măsuri împotriva lor încă de acum 47 de ani”, a mai adăugat președintele SUA.

Armistițiul din Strâmtoarea Ormuz, declarat oficial „încheiat”

Declarațiile lui Donald Trump au survenit la doar câteva ore după ce acesta a anunțat că încetarea focului dintre Statele Unite și Iran este oficial de domeniul trecutului. Decizia Washingtonului vine ca reacție directă la atacurile recente atribuite regimului iranian asupra unor nave comerciale în apropierea Strâmtorii Ormuz, o zonă de importanță strategică globală pentru transportul de petrol.

Deși a indicat că ar putea permite continuarea anumitor canale de negociere, președintele american s-a arătat extrem de sceptic. Trump i-a acuzat pe liderii de la Teheran că induc în eroare comunitatea internațională și că își încalcă sistematic promisiunile făcute în spatele ușilor închise.

Iranienii neagă până și existența dialogului, spune Trump

Donald Trump a explicat că tentativele anterioare de negociere au eșuat din cauza caracterului duplicitar al oficialilor iranieni. Potrivit acestuia, reprezentanții Iranului mimează deschiderea către un acord de pace în timpul sesiunilor oficiale, pentru ca ulterior să își schimbe complet discursul în spațiul public.

Președintele SUA a detaliat acest comportament în fața aliaților NATO, susținând că oficialii de la Teheran sunt de acord cu toate condițiile în timpul discuțiilor diplomatice, însă organizează imediat conferințe de presă în care neagă până și existența dialogului. Trump a concluzionat că este profund nemulțumit de acțiunile regimului și că o nouă serie de atacuri este iminentă.

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