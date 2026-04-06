Iranul, fără internet de peste o lună

Blocarea internetului în Iran a devenit cea mai lungă întrerupere la nivel național înregistrată vreodată, potrivit organizației NetBlocks. Restricțiile au fost impuse la scurt timp după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra țării, pe 28 februarie.

Potrivit datelor publicate de NetBlocks, întreruperea a depășit 37 de zile consecutive, adică peste 864 de ore, devenind cel mai sever caz de acest tip înregistrat până acum.

„Fără internet e ca și cum aș fi fără oxigen. Mă simt sufocat”

Locuitorii din Iran resimt puternic lipsa accesului la internetul global.

„Căutăm constant modalități de a ne reconecta, doar pentru a putea afla știri de încredere”, a declarat o femeie de 47 de ani din orașul Isfahan, citată de publicația Al Arabiya.

„Fără internet este ca și cum aș fi fără oxigen. Mă simt prins și sufocat”, mărturisește un bărbat de 53 de ani din Teheran.

Acces limitat doar la rețeaua internă

În ciuda blocajului, rețeaua internă a Iranului funcționează, permițând accesul la site-uri locale.

Pentru a accesa informații externe sau rețele sociale interzise, precum Instagram, unii utilizatori încearcă să folosească VPN-uri, în rarele momente în care conexiunea permite acest lucru.

Riscuri pentru cei care folosesc VPN-uri

Autoritățile au transmis mesaje de avertizare către persoanele suspectate că folosesc VPN-uri, acestea fiind amenințate cu arestarea sau închisoarea.

Accesul la servicii de internet prin satelit, precum Starlink, este de asemenea interzis, iar doar un număr foarte mic de persoane reușește să le utilizeze.

Nu este prima dată când Iranul recurge la astfel de măsuri. În ianuarie, autoritățile au impus o pană de internet de 18 zile, în contextul protestelor antiguvernamentale soldate cu mii de victime.

