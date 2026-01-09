Blackout digital total sub protestele declanșate de criza economică și prăbușirea monedei

O pană de internet la nivel național a fost raportată de grupul de monitorizare NetBlocks și de compania Cloudflare. Ambele au indicat interferența autorităților iraniene ca fiind cauza întreruperii serviciilor. În paralel, apelurile telefonice fixe și mobile din Dubai către Iran nu au mai putut fi efectuate, potrivit verificărilor Sky News.

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.



Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.



I ask again, why is the media silent?

Manifestațiile sunt alimentate de criza economică severă care lovește Iranul. Țara se confruntă cu inflație ridicată, penurie de bunuri și deprecierea accelerată a monedei naționale. În decembrie, rialul iranian a atins un minim istoric, ajungând la aproximativ 1,4 milioane de riali pentru un dolar american.

Sunt cele mai mari proteste anti-regim din cei 47 de ani de istorie ai Republicii Islamice. Ele au început pe 28 decembrie, când comercianții din Marele Bazar din Teheran au intrat în grevă, nemulțumiți de scăderea dramatică a puterii de cumpărare.

„Cel mai mare val de disidență din ultimii trei ani”

Potrivit Sky News, protestele reprezintă cel mai amplu val de contestare a regimului din ultimii trei ani. Demonstrațiile îl vizează direct pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și sistemul teocratic de guvernare.

Khamenei out as Supreme Leader of Iran?



Protests in Iran are gaining more and more momentum



It all started about 14 days ago due to a significant collapse of the national currency



Right now, a number of major cities have reportedly come under the control of protesters



People… pic.twitter.com/hnfVi6vRRw — dunik (@dunik_7) January 8, 2026

Martorii au declarat că în Teheran scandările au izbucnit sincron, la ora 20:00, moment simbolic pentru protestatari.

Mesajul din exil al lui Reza Pahlavi

Prințul moștenitor Reza Pahlavi, aflat în exil, i-a îndemnat public pe iranieni să continue protestele. Tatăl său, ultimul șah al Iranului, a părăsit țara înainte de Revoluția Islamică din 1979.

„Mare națiune Iran, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, ca un front unit, strigați-vă revendicările”, a transmis Pahlavi, într-un comunicat citat de Sky News.

„Avertizez Republica Islamică, liderul său și Garda Revoluționară că lumea îi urmărește îndeaproape. Represiunea poporului nu va rămâne fără răspuns”, a mai spus el, în timp ce pe străzi oamenii strigau precum: „Este ultima bătălie. Pahlavi se va întoarce”.

SUA, pregătite să intervină

Până în prezent, cel puțin 39 de persoane au fost ucise și peste 2.260 au fost rănite în timpul protestelor, potrivit agenției Human Rights Activists, cu sediul în Statele Unite, citată de SkyNews.

Autoritățile iraniene nu au recunoscut amploarea demonstrațiilor și nu au raportat victime în rândul forțelor de securitate. Totuși, agenția de presă iraniană Mizan a relatat că un colonel de poliție a murit după ce a fost înjunghiat într-un oraș din apropierea Teheranului.

Președintele american Donald Trump a transmis că Statele Unite vor interveni dacă forțele de securitate iraniene vor deschide focul asupra protestatarilor, potrivit relatărilor Sky News.

Economia Iranului este afectată de sancțiunile internaționale și de războiul de 12 zile cu Israelul. Inflația a ajuns la aproximativ 40%, iar oamenii se tem de insecuritatea alimentară, deși președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat joi, 7 ianuarie, furnizorii interni să nu acumuleze sau să supraevalueze bunurile. El a promis și ajutor finanaciar pentru fiecare cetățean al țării.

