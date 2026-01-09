Blackout digital total sub protestele declanșate de criza economică și prăbușirea monedei

O pană de internet la nivel național a fost raportată de grupul de monitorizare NetBlocks și de compania Cloudflare. Ambele au indicat interferența autorităților iraniene ca fiind cauza întreruperii serviciilor. În paralel, apelurile telefonice fixe și mobile din Dubai către Iran nu au mai putut fi efectuate, potrivit verificărilor Sky News.

Manifestațiile sunt alimentate de criza economică severă care lovește Iranul. Țara se confruntă cu inflație ridicată, penurie de bunuri și deprecierea accelerată a monedei naționale. În decembrie, rialul iranian a atins un minim istoric, ajungând la aproximativ 1,4 milioane de riali pentru un dolar american.

Sunt cele mai mari proteste anti-regim din cei 47 de ani de istorie ai Republicii Islamice. Ele au început pe 28 decembrie, când comercianții din Marele Bazar din Teheran au intrat în grevă, nemulțumiți de scăderea dramatică a puterii de cumpărare.

„Cel mai mare val de disidență din ultimii trei ani”

Potrivit Sky News, protestele reprezintă cel mai amplu val de contestare a regimului din ultimii trei ani. Demonstrațiile îl vizează direct pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și sistemul teocratic de guvernare.

Martorii au declarat că în Teheran scandările au izbucnit sincron, la ora 20:00, moment simbolic pentru protestatari.

Mesajul din exil al lui Reza Pahlavi

Prințul moștenitor Reza Pahlavi, aflat în exil, i-a îndemnat public pe iranieni să continue protestele. Tatăl său, ultimul șah al Iranului, a părăsit țara înainte de Revoluția Islamică din 1979.

„Mare națiune Iran, ochii lumii sunt ațintiți asupra voastră. Ieșiți în stradă și, ca un front unit, strigați-vă revendicările”, a transmis Pahlavi, într-un comunicat citat de Sky News.

„Avertizez Republica Islamică, liderul său și Garda Revoluționară că lumea îi urmărește îndeaproape. Represiunea poporului nu va rămâne fără răspuns”, a mai spus el, în timp ce pe străzi oamenii strigau precum: „Este ultima bătălie. Pahlavi se va întoarce”.

SUA, pregătite să intervină

Până în prezent, cel puțin 39 de persoane au fost ucise și peste 2.260 au fost rănite în timpul protestelor, potrivit agenției Human Rights Activists, cu sediul în Statele Unite, citată de SkyNews.

Autoritățile iraniene nu au recunoscut amploarea demonstrațiilor și nu au raportat victime în rândul forțelor de securitate. Totuși, agenția de presă iraniană Mizan a relatat că un colonel de poliție a murit după ce a fost înjunghiat într-un oraș din apropierea Teheranului.

Președintele american Donald Trump a transmis că Statele Unite vor interveni dacă forțele de securitate iraniene vor deschide focul asupra protestatarilor, potrivit relatărilor Sky News.

Economia Iranului este afectată de sancțiunile internaționale și de războiul de 12 zile cu Israelul. Inflația a ajuns la aproximativ 40%, iar oamenii se tem de insecuritatea alimentară, deși președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat joi, 7 ianuarie, furnizorii interni să nu acumuleze sau să supraevalueze bunurile. El a promis și ajutor finanaciar pentru fiecare cetățean al țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Vremea în perioada 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Urmează un val de frig, apoi temperaturile cresc peste normalul perioadei
Știri România 08:09
Vremea în perioada 12 ianuarie – 9 februarie 2026. Urmează un val de frig, apoi temperaturile cresc peste normalul perioadei
Suveraniștii din comandamentul „Vlad Țepeș” s-au înmuiat când au aflat că riscă 20 de ani de închisoare. Liderul grupului se crede „țap ispășitor” pentru „un popor ignorant”
Analiză
Știri România 07:00
Suveraniștii din comandamentul „Vlad Țepeș” s-au înmuiat când au aflat că riscă 20 de ani de închisoare. Liderul grupului se crede „țap ispășitor” pentru „un popor ignorant”
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Gigi Becali s-a întâlnit cu Gică Hagi de Revelion: ”Nu-l mai băga pe ăla, te curăță” / ”Nici mie nu mi-ar conveni”
Fanatik.ro
Gigi Becali s-a întâlnit cu Gică Hagi de Revelion: ”Nu-l mai băga pe ăla, te curăță” / ”Nici mie nu mi-ar conveni”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 08 ian.
Cine este „Leopardul” Lucian Vasile, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Stiri Mondene 08 ian.
Când începe show-ul „Casa iubirii”, sezonul 5. Anunțul făcut de Andreea Mantea. „Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
ObservatorNews.ro
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
StirileKanalD.ro
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului
KanalD.ro
Preotul Constantin Mîndruță s-a stins din viață la 30 de ani. Care a fost cauza decesului

Politic

Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Politică 08 ian.
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Cine a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa 1-1: „Sunt dezamăgit”
Fanatik.ro
Cine a decis ca Nicolae Stanciu să execute penalty-ul din AC Milan – Genoa 1-1: „Sunt dezamăgit”
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii