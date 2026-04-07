Iranul le cere tinerilor să protejeze centralele strategice

Apelul a fost făcut de Alireza Rahimi, adjunct al ministrului pentru tineret din Iran, care a încurajat populația să formeze „lanțuri umane” în jurul centralelor energetice. Măsura a fost criticată de analiști și activiști, care avertizează că expune civilii la riscuri majore și ar putea încălca regulile internaționale privind protecția populației în timpul conflictelor.

علیرضا رحیمی، معاون امورجوانان وزارت ورزش و جوانان مردم را به تشکیل «حلقه انسانی» اطراف نیروگاه‌های برق تشویق می‌کند؛ اقدامی که جان شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهد.



با تهدید دونالد ترامپ به حمله به زیرساخت‌ها، کشاندن مردم به اطراف زیرساخت‌های حیاتی، آن‌ها را به سپر انسانی…

Oficialii iranieni le-au cerut civililor să participe la această acțiune pentru a „proteja” obiectivele strategice, mai ales pe fondul amenințărilor liderului de la Casa Albă, Donald Trump, care a spus că „întregul Iran” poate „distrus” într-o singură noapte și a adăugat că acea noapte „ar putea” fi începând cu marți seara pe coasta de est a Statelor Unite.

Mai mult, într-o conferință de presă organizată luni, 6 aprilie, la Casa Albă, Trump a declarat că iranienii sunt „pregătiţi să sufere” pentru prăbușirea actualului regim de la Teheran şi că își doresc „continuarea atacurilor” aeriene.

În tot acest timp, negocierilor privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, un punct esențial pentru transportul global de petrol, sunt blocate iar Iranul nu dă semne că va accepta cererile formulate de Donald Trump înainte de termenul limită stabilit de Washington.

Liderul suprem, internat în stare gravă la Qom

În paralel, situația de la vârful regimului este incertă. Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, este internat în stare gravă într-un spital din orașul sfânt Qom. Liderul nu a mai fost văzut în public de la începutul conflictului, iar informațiile despre starea sa medicală vin din surse de securitate și din presa iraniană.

Qom este unul dintre cele mai importante centre religioase ale țării, iar alegerea acestui oraș pentru tratament sugerează o situație sensibilă, gestionată la cel mai înalt nivel.

Iranul, sub presiune din toate direcțiile

Apelul la formarea de lanțuri umane este văzut de analiști ca o încercare de a descuraja atacurile externe. Prezența civililor în jurul unor obiective sensibile ar putea complica deciziile militare ale adversarilor și ar reduce riscul unor lovituri directe. În același timp, această strategie ridică semne de întrebare privind folosirea populației civile în apropierea unor ținte potențiale.

În ultimele ore au fost relatate explozii puternice în Teheran și Qom, în timp ce armata israeliană susține că a lovit instalații importante implicate în producția de materiale pentru rachete balistice. Conflictul continuă să se extindă, iar presiunile asupra Iranului cresc atât din punct de vedere militar, cât și economic.

Apelul către populație pentru a proteja infrastructura energetică arată nivelul ridicat de tensiune și teama de noi atacuri, scrie The Times of Israel, iar starea liderului suprem ridică întrebări serioase despre cine ia deciziile într-un moment critic pentru țară.

