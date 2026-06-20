Comandamentul militar al Iranului a acuzat încălcări „continue” ale armistițiului din Liban

„Având în vedere reaua-credință a Statelor Unite și încălcarea clară a angajamentelor sale prin nerespectarea primului articol al memorandumului de încheiere a războiului, și ca răspuns la încălcarea continuă și repetată a armistițiului de către regimul sionist în sudul Libanului… se anunță închiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea navelor”, a precizat Comandamentul Central Khatam al-Anbiya al Iranului, conform IRIB.

Ce spune JD Vance

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz a revenit la nivelurile de dinaintea războiului, chiar în ziua în care Iranul a anunțat închiderea strâmtorii.

Într-un interviu acordat Fox News, Vance a precizat: „Am scos 16 milioane de barili din Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore. Este practic la același nivel cu perioada dinainte de război, ceea ce sugerează că strâmtoarea este deschisă”.

Conform CNN, 25 de nave comerciale au traversat, joi, Strâmtoarea Ormuz, cel mai mare număr înregistrat din aprilie, potrivit firmei de inteligență maritimă AXSMarine. Totuși, declarațiile vicepreședintelui au coincis cu anunțul Iranului privind închiderea strâmtorii. N

Vicepreședintele și-a exprimat scepticismul cu privire la presupusele informații conform cărora Iranul ar fi blocat navele.

„Acum, ceea ce aș crede este că, dacă o navă se apropia de un câmp minat, fie marina noastră, fie marina altcuiva, sunt multe țări în afară de Iran în regiune, ar putea spune: nu, nu mergeți acolo pentru că sunt mine acolo”. El a adăugat: „Nu vedem nicio dovadă că iranienii închid Strâmtoarea Ormuz”.

Iranul anunță trimiterea unei delegații în Elveția

Echipa de negociere a Iranului va călători în curând în Elveția pentru discuții cu Statele Unite, a anunțat Ministerul de Externe al Iranului, potrivit agenției de știri Fars, citată de CNN.

Delegația va avea misiunea de a „urmări și solicita implementarea angajamentelor celeilalte părți”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, conform Fars.

De asemenea, reprezentanți ai Pakistanului și Qatarului vor participa la discuțiile dintre SUA și Iran, din Elveția, a anunțat Ministerul de Externe al Pakistanului, potrivit CNN.

Aceste discuții tehnice vor avea ca scop facilitarea unui dialog între cele două țări, Pakistanul și Qatarul având rol de mediatori, scrie CNN.

„Pakistanul va continua să faciliteze procesul în calitatea sa de mediator, cu scopul de a avansa înțelegerile stabilite în cadrul Memorandumului de la Islamabad”, a declarat Ministerul de Externe pakistanez.

Totodată, emisarul american, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, sunt așteptați la discuții.

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