Primul album al actorului de la Hollywood, în vârstă de 88 de ani, Life Is a Dream, va fi lansat luna viitoare de Decca Classics. Este o colecție de piese pe care le-a compus de-a lungul a șase decenii, potrivit The Guardian.

Single-ul de debut, Bracken Road, este inspirat de amintirile sale din copilărie despre Margam, în sudul Țării Galilor, și străzile, pajiștile, terenurile agricole și munții care înconjurau casa familiei sale în anii 40.

Hopkins, care a câștigat premii Oscar pentru rolurile sale din Tăcerea mieilor și Tatăl, a declarat: „Muzica a fost prima mea dorință, prima mea dorință, am compus muzică toată viața. Unele dintre aceste piese au trăit cu mine timp de decenii și încă mă regăsesc întorcându-mă la ele. Întreaga mea viață este un vis”. Muzica sa este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, câștigător al premiului Grammy, și de Orchestra Filarmonică.

Actorul, născut în Port Talbot, compune muzică încă din copilărie și a început să cânte la pian la vârsta de 4 ani.

El a spus: „A fost un adevărat privilegiu să colaborez cu distinsa Orchestră Filarmonică și cu soliștii virtuozi, violoncelistul Gregorio Nieto și pianistul clasic Sergio Tiempo. Cea mai profundă recunoștință și cel mai mare respect se îndreaptă către maestrul Gustavo Dudamel, a cărui artă este o parte integrantă a acestei călătorii muzicale.

Bracken Road a fost compusă de Hopkins în 1963, când era un tânăr actor la Liverpool Playhouse. El aduce un omagiu Țării Galilor într-o altă piesă de pe album, „Patria mea” în memoria tatălui său: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”. Alte compoziții de pe album se inspiră din amintiri din Port Talbot, vizite din copilărie la bunicul său, cinematograful care i-a captivat prima dată imaginația și oamenii cei mai apropiați.