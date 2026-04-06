Trump a postat duminică pe reţeaua Truth Social un mesaj în care a precizat: „Marţi va fi Ziua centralelor electrice şi Ziua podurilor, toate într-una, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideţi dracului Strâmtoarea, nenorociţilor, sau veţi trăi în iad”. Ulterior, el a revenit cu un termen-limită: „Marţi, ora 20:00, ora Coastei de Est!”

Răspunsurile din partea ambasadelor iraniene nu au întârziat să apară, multe dintre ele criticând tonul şi conţinutul declaraţiilor fostului lider american. Ambasada Iranului din Africa de Sud a făcut apel la Amendamentul 25, Secţiunea 4 din Constituţia SUA, care permite înlăturarea unui preşedinte considerat inapt pentru funcţie: „Ar fi bine să vă gândiţi serios la Amendamentul 25, Secţiunea 4”.

Ambasada din Bulgaria a răspuns într-un ton mai relaxat: „Ia-o mai uşor, tigrule. Păstrează-ţi calmul”. În acelaşi timp, misiunea diplomatică a Iranului din Austria a criticat dur mesajele lui Trump, descriindu-le drept „implorare amestecată cu grosolănie amară, lipsită de conţinut, şi ameninţări. Disperarea este aproape palpabilă, curgând din fiecare silabă – mai ales din injuriile aruncate la întâmplare”. Aceasta a subliniat, de asemenea, că „atacarea infrastructurii civile este o crimă de război” şi a recomandat „protejarea minorilor sub 18 ani de expunerea la retorica lui Trump”.

Ambasada iraniană din Regatul Unit a citat un proverb: „Este mai bine să ţii gura închisă şi să-i laşi pe oameni să creadă că eşti prost decât să o deschizi şi să înlături orice îndoială”. Totodată, aceasta a calificat ameninţările lui Trump drept „un semn de slăbiciune şi boală”.

În Zimbabwe, ambasada Iranului a publicat o listă de exemple de „conduită prezidenţială», care subliniau importanţa unui „limbaj respectuos şi moderat în declaraţiile publice”. La rândul său, ambasada iraniană din India a transmis: „Înjurăturile şi insultele sunt comportamentul unor răsfăţaţi care nu ştiu să piardă. Stăpâneşte-te, bătrâne!”

Aceste schimburi de replici tensionate vin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran, subliniind provocările persistente în relaţiile bilaterale dintre cele două state.