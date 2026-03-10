O „excursie pe termen scurt”

Declarațiile unuia dintre cei mai importanți lideri ai Iranului, care a exclus totodată orice negocieri cu Washingtonul, au venit în contextul în care Teheranul a lansat un nou val de atacuri asupra națiunilor din Golf aliate cu SUA, la doar câteva ore după asigurările lui Trump privind un sfârșit rapid al conflictului care se extinde cu repeziciune.

Comentariile lui Trump au contribuit la inversarea scăderilor de pe bursa de valori și a creșterilor prețului petrolului de acum o zi; piețele din Tokyo și Seul au deschis în forță, iar cotația petrolului a scăzut cu până la 5%, la o zi după ce prețul de referință al țițeiului depășise pragul de 100 de dolari pe baril.

„Se va termina curând, iar dacă va reîncepe, vor fi loviți și mai tare”, a declarat luni Trump, în cadrul unei conferințe de presă în Florida, după ce le transmisese congresmenilor că această campanie va fi o „excursie pe termen scurt”.

„Am câștigat deja în multe privințe, dar nu am câștigat suficient”, a declarat Trump. Acesta a amenințat cu un atac de o magnitudine „incalculabilă” în cazul în care Teheranul blochează aprovizionarea cu petrol.

„Îi vom lovi atât de tare încât nu va mai fi posibil pentru ei, sau pentru oricine altcineva care îi ajută, să mai recupereze vreodată acea parte a lumii, dacă vor face ceva”.

„Suntem bine pregătiți să continuăm”

Cu toate acestea, într-un interviu acordat PBS News, Araghchi a declarat: „Lansările continuă și suntem pregătiți. Suntem bine pregătiți să continuăm să îi atacăm cu rachetele noastre atât timp cât va fi necesar și oricât de mult va dura”.

Gărzile Revoluționare din Iran i-au răspuns, de asemenea, lui Trump, afirmând că ei vor fi cei care vor „determina sfârșitul războiului”.

Totodată, Araghchi a exclus categoric orice negocieri cu Washingtonul, afirmând că Teheranul are „o experiență foarte amară în ceea ce privește discuțiile cu americanii”.

Reamintind de atacurile anterioare ale SUA din timpul negocierilor trecute, acesta a declarat: „Nu cred că discuțiile cu americanii mai figurează pe agenda noastră”.

Anumite sancțiuni petroliere, suspendate

Marți dimineață, atacurile iraniene au vizat din nou statele din Golf. Emiratele Arabe Unite au comunicat că „răspund în prezent amenințărilor cu rachete și drone venite dinspre Iran”, în timp ce în Bahrain cetățenilor li s-a transmis să se adăpostească pe măsură ce sirenele au început să sune.

Atât Arabia Saudită, cât și Kuweitul au anunțat că au interceptat și distrus drone.

În Iran, presa locală a raportat noi atacuri în capitală și în Khomein, iar Israelul a anunțat că a lovit un lansator de rachete iranian la scurt timp după un baraj de rachete care a declanșat alerte în mai multe părți ale Israelului.

Schimburile de focuri continue au scos în evidență incertitudinea care a zdruncinat piețele la nivel global, provocând penurii de combustibil și ridicând spectrul inflației.

Într-o încercare de a calma prețurile, Trump a anunțat că va suspenda unele sancțiuni asupra petrolului, în urma discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin.

Iranul a vizat navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, prin care trece de obicei aproape 20% din țițeiul mondial.

Plan defensiv pentru redeschiderea strâmtorii

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni că țara sa și aliații săi lucrează la o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii, având ca scop escortarea navelor „după încheierea celei mai fierbinți faze a conflictului”. Cu toate acestea, este departe de a fi clar când s-ar putea întâmpla acest lucru.

Noul lider suprem al Iranului este radicalul Mojtaba Khamenei, care îl înlocuiește pe tatăl său, ucis în prima zi a atacurilor americano-israeliene. Trump l-a numit pe Khamenei o „categorie ușoară” (lightweight) și a afirmat că ar trebui să fie implicat în alegerea liderului Iranului.

Numirea a fost totuși salutată de unii locuitori din Iran, presa de stat difuzând imagini cu zeci de mii de oameni care au sărbătorit luni în centrul Teheranului, mulți dintre aceștia purtând portretul noului lider.

Libanul, târât în conflict de Hezbollah

Războiul s-a extins mult dincolo de granițele Iranului, antrenând nu doar vecinii săi din Golf, ci și Libanul, unde Israelul a efectuat noi atacuri marți.

Autoritățile libaneze au declarat luni că atacurile israeliene lansate începând cu 2 martie au ucis cel puțin 486 de persoane și au rănit cel puțin 1.313.

Libanul a fost târât în războiul din Orientul Mijlociu după ce gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a atacat Israelul în urma uciderii liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Președintele libanez Joseph Aoun a acuzat Hezbollah că acționează pentru „colapsul” statului, în timp ce șeful blocului parlamentar al grupării a afirmat că aceasta nu are „nicio altă opțiune… decât opțiunea rezistenței”.

Și Siria a criticat gruparea, afirmând că aceasta a lansat obuze de artilerie pe teritoriul său dinspre Liban în timpul nopții și avertizând că armata sa „nu va tolera nicio agresiune”.

Peste 600.000 de oameni, strămutați

Atacurile israeliene și incursiunile terestre au alungat sute de mii de libanezi din căminele lor, peste 660.000 fiind înregistrați ca strămutați, conform datelor guvernamentale.

Printre aceștia se numără Zainab El Masry, în vârstă de 40 de ani, care dormea împreună cu soțul și copiii ei pe pavajul murdar al unei piețe din Beirut. „Nu avem nimic de mâncare sau de băut, doar o bucată de pâine”, a declarat ea pentru AFP.

Conflictul are loc în timp ce musulmanii marchează luna de post a Ramadanului, iar în Iran, locuitorii spun că se confruntă cu greutățile războiului și cu impactul acestuia asupra prețurilor.

„Ceea ce mă uimește cel mai mult este faptul că oamenii insistă să stea afară, pe terasă, pentru a privi bombardamentele, ca și cum ar fi un spectacol”, a declarat Reza, în vârstă de 36 de ani, managerul unei cafenele din orașul Boukan, situat în nord-estul țării.

„Adevărata problemă sunt banii: băncile nu mai eliberează numerar, iar multe carduri bancare sunt blocate”, a spus el.

„Așa că, în cafeneaua mea, am luat o decizie simplă: pentru cei care nu își pot plăti cafeaua, este din partea casei”.

Alte știri

Vremea în perioada 9 martie - 6 aprilie 2026. Apar din nou fenomene de inversiune termică
Știri România 09:24
Vremea în perioada 9 martie – 6 aprilie 2026. Apar din nou fenomene de inversiune termică
Benzina și motorina s-au scumpit și marți, 10 martie 2026, cu până la 0,30 lei pe litru. Cât costă un litru carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:45
Benzina și motorina s-au scumpit și marți, 10 martie 2026, cu până la 0,30 lei pe litru. Cât costă un litru carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
