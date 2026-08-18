Accidentul a avut loc duminică, la sud de Dublin. Patru persoane aflate în cealaltă mașină, inclusiv un copil, au fost rănite grav.

Tragedia vine la doar câteva zile după un alt accident produs în circumstanțe similare pe o autostradă din apropierea Dublinului. Atunci, nouă persoane au fost rănite.

Premierul irlandez Micheal Martin s-a declarat „șocat și îndurerat” și a avertizat asupra posibilității ca astfel de gesturi să fie legate de dorința de „a obține aprecieri pe reţelele sociale”.

Premierul a subliniat că nu poate exista „nicio toleranță” față de un asemenea comportament.

Și poliția irlandeză a reacționat. Comisarul Justin Kelly a descris practica drept „iresponsabilă și periculoasă”, avertizând asupra consecințelor pentru participanții la trafic.

„Ceea ce face acest comportament imprudent şi mai revoltător este faptul că, în unele cazuri, este motivat de dorinţa de a câştiga popularitate pe reţelele sociale, fără nicio grijă pentru consecinţele potenţial devastatoare asupra celorlalţi sau asupra autorilor înşişi”, a declarat comisarul Kelly.

Potrivit lui John Joe O’Connell, liderul unui sindicat al polițiștilor irlandezi, unele grupuri de tineri folosesc rețelele sociale pentru a provoca deliberat poliția și pentru a filma interacțiunile cu agenții.

Tinerii fac curse ilegale, pe care le postează pe rețelele sociale, pentru a fi urmăriți de poliție. Polițiștii au instrucțiuni să nu urmărească mașinile care circulă pe contrasens.

Acesta a afirmat că unii șoferi circulă pe contrasens tocmai pentru că poliția evită urmărirea vehiculelor atunci când există un risc ridicat pentru ceilalți participanți la trafic.

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