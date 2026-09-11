Armata israeliană a aruncat în aer un complex masiv de tuneluri ale Hezbollah în sudul Libanului. Deflagrația a fost atât de puternică încât a provocat un seism de 4,1 grade.

Armata israeliană a desfășurat o operațiune militară de amploare în sudul Libanului, aruncând în aer o rețea masivă de tuneluri aparținând grupării Hezbollah.

Deflagrația a fost atât de puternică încât a provocat o undă de șoc detectată de institutele internaționale de seismologie drept un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Detonările au avut loc în regiunea crestei strategice Ali Taher, situată la nord de râul Litani. În imaginile difuzate de Ministerul israelian al Apărării se poate observa o minge uriașă de foc care luminează cerul nopții, urmată de nori groși de fum și pulbere.

Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), mișcarea telurică generată de suflul exploziei s-a produs la ora 18.08 GMT în zona Nabatiye.

Unda de șoc și mirosul puternic de praf de pușcă au fost resimțite de locuitori până în orașul Sidon, aflat la aproximativ 40 de kilometri distanță, provocând panică în rândul populației civile.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul apărării Israel Katz au confirmat într-un comunicat comun finalizarea operațiunii de neutralizare a infrastructurii subterane.

Oficialii de la Ierusalim au precizat că a fost distrus un complex strategic creat pe parcursul a 20 de ani, care a beneficiat de planificare și finanțare din partea Iranului.

Reprezentanții armatei au indicat că în interior funcționa un centru de comandă al unității Badr din cadrul Hezbollah.

Fortificațiile subterane includeau depozite de muniție, spații de locuit și centre de gestionare a operațiunilor de luptă destinate să le permită militanților să rămână ascunși sub pământ pentru perioade lungi.

Poziția fortificată de la Ali Taher era folosită de gruparea militantă pentru a lansa rachete și drone asupra nordului Israelului și a bazelor militare din regiune. Capturată de forțele israeliene în urmă cu o săptămână, creasta reprezenta un punct cheie pe harta confruntărilor.