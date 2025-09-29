A ordonat uciderea a 16 israelieni

Hussein, membru al batalionului Bureij, a coordonat uciderea a 16 israelieni într-un buncăr de pe marginea drumului, unde participanții la festivalul Nova încercaseră să se refugieze.

El a supervizat și răpirea a patru ostatici, printre care Hersh Goldberg-Polin, ulterior ucis în Gaza. Potrivit IDF, Hussein a murit într-un atac aerian recent. Anterior, în octombrie 2024, Israelul l-a eliminat și pe Muhammad Abu Attawi, alt comandant Hamas implicat în același atac.

Atacatorii Hamas au descoperit buncărul, aruncând grenade și deschizând focul asupra celor ascunși. Printre victime s-au numărat 16 persoane, iar patru au fost luate ostatice.

Supraviețuitorii au stat ascunși sub trupurile celor morți

În ciuda eforturilor disperate ale celor din adăpost, inclusiv ale tânărului britanico-israelian Aner Elyakim Shapira (22 de ani), care a reușit să arunce șapte grenade înapoi înainte de a fi ucis de a opta, atacatorii au pătruns și au masacrat oamenii.

Supraviețuitorii au stat ascunși ore întregi sub trupurile celor morți, până la sosirea ajutoarelor.

Filmări șocante, surprinse inclusiv de unul dintre teroriști, arată cum ostaticii au fost scoși cu forța din adăpost, batjocoriți și încărcați într-o camionetă.

Recomandări REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

Acoperit de sângele soției

În imagini, Goldberg-Polin, grav rănit și cu brațul drept amputat, apare urcând în vehicul, sângerând puternic. Alături de el se aflau și alți ostatici, precum Alon Ohel – devenit ulterior orb de un ochi, conform familiei –, Levy și Eliya Cohen.

Levy, acoperit de sângele soției sale ucise în atac, a fost dus și el în Gaza. În filmări se aud teroriștii numindu-i pe captivi „câini” și glumind cu telefoanele, unul dintre ei cerând „un selfie” cu un ostatic.

Imaginile publicate la cererea familiilor ilustrează brutalitatea atacului și modul în care victimele au fost răpite. Supraviețuitorii au povestit că doar ascunzându-se sub cadavre au reușit să trăiască.

Fost ostatic: „Este teroristul responsabil pentru răpirea mea”

După confirmarea morții lui Hussein, fostul ostatic Eliya Cohen a declarat: „Acesta este teroristul responsabil pentru răpirea mea. Am fost anunțat dimineața și am sărbătorit vestea”.

Armata israeliană a lansat ofensiva în Gaza după atacurile din 7 octombrie 2023, soldate cu aproximativ 1.200 de victime și 251 de ostatici în Israel.

De atunci, peste 66.000 de persoane au fost ucise în Gaza, conform datelor Ministerului Sănătății controlat de Hamas.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE