Salariul minim se majorează cu 37 de euro pe lună

Guvernul Spaniei a aprobat marți, 17 februarie, majorarea salariului minim cu 3,1% față de 2025, potrivit publicației 20 Minutos. Decizia intră în vigoare odată cu publicarea în Buletinul Oficial al Statului (BOE), iar companiile vor fi obligate să aplice creșterea retroactiv din ianuarie 2026.

Astfel, angajatorii vor trebui să plătească diferențele salariale pentru primele două luni ale anului dacă acestea au fost deja calculate la vechile tarife.

„Aceasta este o poveste de succes”, a declarat vicepremierul și ministrul Muncii, Yolanda Díaz, care a evidențiat impactul pozitiv asupra femeilor, tinerilor și lucrătorilor migranți. Ea a cerut patronatelor să urmeze exemplul guvernului și să crească salariile corespunzător: „Guvernul își face treaba, acum e rândul angajatorilor. Salariul mediu este de 1.668 de euro pe lună, există spațiu pentru creșteri”.

La începutul anului 2026, aproximativ 350.000 de români sunt înregistrați oficial în sistemul de Asigurări Sociale (Seguridad Social) din Spania. Cu toate acestea, în Spania sunt înregistrați oficial aproximativ 610.000 – 630.000 de rezidenți români.

Creștere peste rata inflației

Noua creștere a salariului minim adaugă 37 de euro lunar, ceea ce înseamnă un plus anual de 518 euro. Aceasta este a opta majorare a salariului minim începând din 2018, ceea ce reprezintă o creștere cumulată de 66%, semnificativ peste rata inflației de 2,7% din 2025, susțin jurnaliștii spanioli.

De asemenea, guvernul a decis să mențină scutirea de impozit pe veniturile sub salariul minim. Ministrul Finanțelor, María Jesús Montero, a precizat că deducerea fiscală pentru angajații cărora li s-au aplicat rețineri va putea fi recuperată la declarația de venit. Totuși, angajații vor continua să contribuie cu 6,35% pentru asigurările sociale.

De asemenea, în Spania, salariul minim este stabilit prin lege ca fiind plătit în 14 rate pe an: 12 luni plus două prime obligatorii, în iulie și decembrie.

Când crește salariul minim în România

în România, coaliția de guvernare a decis că salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, reprezentând o majorare de 6,8%. De creșterea salariului minim vor beneficia aproximativ 1,8 milioane de angajați.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 lei lunar, pentru 165,334 ore pe lună, echivalentul a 24,496 lei pe oră. Acest lucru înseamnă un salariu în „mână” (net) de 2.574 de lei.

Țările cu cele mai mici salarii minime din UE, potrivit Eurostat

Opt state din Uniunea Europeană au salarii minime sub 1.000 de euro pe lună, a relatat Eurostat pe 29 ianuarie 2026. Țara cu cel mai mic salariu este Bulgaria (620 euro), urmată de Letonia (780 euro), iar România (795 euro) închide podiumul statelor unde se câștigă cel mai prost.

Cu toate acestea, dacă vorbim de salariul net în Letonia, acesta este de 640-650 euro, peste cel din România de 505-510 euro.

Cele 8 țări din UE unde se câștigă cel mai puțin, adică sub 1.000 de euro pe lună sunt: Bulgaria (620 €), Letonia (780 €), România (795 €), Ungaria (838 €), Estonia (886 €), Slovacia (915 €), Cehia (924 €) și Malta (994 €).

Țările din UE unde se plătește cel mai bine, adică salariul minim este de peste 1.500 de euro pe lună, sunt Franța (1.823 €), Belgia (2.112 €), Olanda (2.295 €), Germania (2.343 €), Irlanda (2.391 €) și Luxemburg (2.704 €).

