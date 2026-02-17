Salariul minim se majorează cu 37 de euro pe lună

Guvernul Spaniei a aprobat marți, 17 februarie, majorarea salariului minim cu 3,1% față de 2025, potrivit publicației 20 Minutos. Decizia intră în vigoare odată cu publicarea în Buletinul Oficial al Statului (BOE), iar companiile vor fi obligate să aplice creșterea retroactiv din ianuarie 2026.

Astfel, angajatorii vor trebui să plătească diferențele salariale pentru primele două luni ale anului dacă acestea au fost deja calculate la vechile tarife.

„Aceasta este o poveste de succes”, a declarat vicepremierul și ministrul Muncii, Yolanda Díaz, care a evidențiat impactul pozitiv asupra femeilor, tinerilor și lucrătorilor migranți. Ea a cerut patronatelor să urmeze exemplul guvernului și să crească salariile corespunzător: „Guvernul își face treaba, acum e rândul angajatorilor. Salariul mediu este de 1.668 de euro pe lună, există spațiu pentru creșteri”.

La începutul anului 2026, aproximativ 350.000 de români sunt înregistrați oficial în sistemul de Asigurări Sociale (Seguridad Social) din Spania. Cu toate acestea, în Spania sunt înregistrați oficial aproximativ 610.000 – 630.000 de rezidenți români.

Creștere peste rata inflației

Noua creștere a salariului minim adaugă 37 de euro lunar, ceea ce înseamnă un plus anual de 518 euro. Aceasta este a opta majorare a salariului minim începând din 2018, ceea ce reprezintă o creștere cumulată de 66%, semnificativ peste rata inflației de 2,7% din 2025, susțin jurnaliștii spanioli.

De asemenea, guvernul a decis să mențină scutirea de impozit pe veniturile sub salariul minim. Ministrul Finanțelor, María Jesús Montero, a precizat că deducerea fiscală pentru angajații cărora li s-au aplicat rețineri va putea fi recuperată la declarația de venit. Totuși, angajații vor continua să contribuie cu 6,35% pentru asigurările sociale.

De asemenea, în Spania, salariul minim este stabilit prin lege ca fiind plătit în 14 rate pe an: 12 luni plus două prime obligatorii, în iulie și decembrie.

Când crește salariul minim în România

în România, coaliția de guvernare a decis că salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, reprezentând o majorare de 6,8%. De creșterea salariului minim vor beneficia aproximativ 1,8 milioane de angajați.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 lei lunar, pentru 165,334 ore pe lună, echivalentul a 24,496 lei pe oră. Acest lucru înseamnă un salariu în „mână” (net) de 2.574 de lei.

Țările cu cele mai mici salarii minime din UE, potrivit Eurostat

Opt state din Uniunea Europeană au salarii minime sub 1.000 de euro pe lună, a relatat Eurostat pe 29 ianuarie 2026. Țara cu cel mai mic salariu este Bulgaria (620 euro), urmată de Letonia (780 euro), iar România (795 euro) închide podiumul statelor unde se câștigă cel mai prost.

Cu toate acestea, dacă vorbim de salariul net în Letonia, acesta este de 640-650 euro, peste cel din România de 505-510 euro.

Cele 8 țări din UE unde se câștigă cel mai puțin, adică sub 1.000 de euro pe lună sunt: Bulgaria (620 €), Letonia (780 €), România (795 €), Ungaria (838 €), Estonia (886 €), Slovacia (915 €), Cehia (924 €) și Malta (994 €).

Țările din UE unde se plătește cel mai bine, adică salariul minim este de peste 1.500 de euro pe lună, sunt Franța (1.823 €), Belgia (2.112 €), Olanda (2.295 €), Germania (2.343 €), Irlanda (2.391 €) și Luxemburg (2.704 €).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce pensie primește o femeie după 20 de ani de muncă în Germania: „Am crezut că este o greșeală”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Unica.ro
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Elle.ro
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
gsp
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
GSP.RO
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.RO
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Parteneri
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Libertateapentrufemei.ro
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport
Tvmania.ro
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport

Alte știri

Ce este terorismul nihilist, noul val prin care sunt radicalizați tinerii: nimic nu contează, totul trebuie distrus. Un criminal german care trăia în România, folosit ca exemplu
Știri România 14:52
Ce este terorismul nihilist, noul val prin care sunt radicalizați tinerii: nimic nu contează, totul trebuie distrus. Un criminal german care trăia în România, folosit ca exemplu
Alertă la MAI, după codul portocaliu de viscol și ninsori anunțat de ANM: Ce instrucțiuni au primit Comitetele pentru Situații de Urgență
Știri România 13:48
Alertă la MAI, după codul portocaliu de viscol și ninsori anunțat de ANM: Ce instrucțiuni au primit Comitetele pentru Situații de Urgență
Parteneri
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”
Fanatik.ro
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cum reușește Mădălina Ghenea să arate impecabil la 38 de ani fără dietă. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată: „Faceți analizele de sânge”
Stiri Mondene 15:08
Cum reușește Mădălina Ghenea să arate impecabil la 38 de ani fără dietă. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată: „Faceți analizele de sânge”
Ce activități are Laura Cosoi de când este însărcinată. Actrița va naște în curând al cincilea copil. „Planuri, planuri, planuri”
Stiri Mondene 14:31
Ce activități are Laura Cosoi de când este însărcinată. Actrița va naște în curând al cincilea copil. „Planuri, planuri, planuri”
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
ObservatorNews.ro
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani
KanalD.ro
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani

Politic

Norma de hrană pentru militarii români va rămâne, Radu Miruţă nu vrea să taie ceva „care există de la Cuza încoace”. Câți bani s-ar strânge la buget din această măsură - Video
Politică 14:58
Norma de hrană pentru militarii români va rămâne, Radu Miruţă nu vrea să taie ceva „care există de la Cuza încoace”. Câți bani s-ar strânge la buget din această măsură – Video
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Politică 12:30
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
Fanatik.ro
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată