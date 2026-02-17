Unde se află teritoriul recuperat

Aceste informații sunt susținute de rapoartele bloggerilor de război și ale autorităților ucrainene și coincid cu blocarea accesului trupelor agresoare la rețeaua Starlink.

Suprafața cucerită este aproape echivalentă cu toate cuceririle rusești din întreaga lună decembrie (244 km pătrați). Terenul recuperat de Ucraina este concentrat în special la aproximativ 80 km est de orașul Zaporojie, într-o zonă în care trupele ruse au înregistrat progrese semnificative începând cu jumătatea anului 2025. În februarie anul acesta, Moscova controla total sau parțial 19,5% din teritoriul ucrainean.

Kievul nu se află la terapie intensivă, așa cum afirmă sursele occidentale despre situația delicată de pe câmpul de luptă.

Datele furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) sugerează că forțele lui Volodimir Zelenski au reușit să recupereze 201 km pătrați de teritoriu în mai puțin de o săptămână, ceea ce este considerat deja cel mai rapid avans de la contraofensiva începută în iunie 2023.

Un avans spectaculos

Între 11 și 15 februarie, forțele ucrainene au reușit un avans spectaculos, raportat de AFP, concentrat în regiunea Zaporojie. Deși Moscova susține că deține controlul asupra a trei sferturi din această regiune, datele ISW confirmă că armata Kievului a recuperat zone strategice lângă Hulyaipole, inversând tendința de avans constant pe care trupele ruse o mențineau din vara lui 2025.

Raportul dezvăluie că suprafața teritoriului recuperat de Kiev este aproape echivalentă cu totalitatea câștigurilor teritoriale rusești din luna decembrie, ceea ce sugerează o schimbare temporară a dinamicii frontului din sudul Ucrainei.

Comunicațiile rusești s-au prăbușit

ISW, cu sediul la Washington, atribuie o mare parte din acest succes teritorial unei prăbușiri bruște a comunicațiilor militare rusești, provocată de restricționarea utilizării terminalelor satelitare neautorizate.

La începutul lunii februarie, guvernul ucrainean și compania aerospațială SpaceX au implementat un sistem de „listă albă” (whitelist) pentru terminalele rețelei satelitare Starlink, care a dezactivat dispozitivele utilizate ilegal de forțele ruse pe front.

Potrivit analiștilor militari și bloggerilor ruși citați de ISW, măsura a generat perturbări grave în comanda și controlul unităților rusești. În lipsa unor comunicații satelitare fiabile, mai multe formațiuni și-ar fi pierdut capacitatea de a coordona atacurile cu drone, de a solicita sprijin de artilerie sau de a reorganiza pozițiile defensive în timp real.

Progresele Moscovei au încetinit

Forțele ucrainene ar fi răspuns cu „contraatacuri” în sectoarele afectate de această defecțiune satelitară, reușind astfel să avanseze rapid în timp ce trupele ruse se confruntau cu dificultăți în coordonarea întăririlor.

Pe 5 februarie, observatorii militari ruși au constatat întreruperea serviciului Starlink, în urma anunțurilor lui Elon Musk, care declarase că vor fi luate măsuri pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin. Potrivit Ucrainei, dronele rusești foloseau Starlink pentru a ocoli sistemele de bruiaj electronic și pentru a-și atinge țintele cu precizie.

În ultimele zile au fost detectate semne de încetinire a elanului ofensiv al Rusiei. Analiza ISW susține că progresele teritoriale rusești au scăzut de la 141 de km pătrați în ultima săptămână din ianuarie, la 74 de km pătrați în a doua săptămână din februarie. Nu există nicio îndoială că Ucraina dorește să-și etaleze forța în perspectiva noii runde de negocieri care are loc astăzi la Geneva (Elveția).

