Deșertul Anbar este ideal pentru baze secrete datorită întinderii sale vaste

Un expert în informații a explicat pentru Euronews că această regiune este ideală pentru baze secrete datorită întinderii sale vaste și densității scăzute a populației. „Înainte de operațiuni, este obișnuit să se efectueze misiuni de recunoaștere și să se stabilească astfel de locații”, a declarat acesta. Zona acoperă aproximativ 23% din teritoriul Irakului și este cunoscută pentru resursele naturale abundente, inclusiv fosfați, sulf și gaze naturale.

Obiectivul a fost descoprit întâmplător de un păstor

Baza a fost descoperită într-un mod neașteptat. Potrivit raportului, un păstor local a observat activități militare neobișnuite, inclusiv mișcări de elicoptere și focuri de armă. După ce a raportat aceste observații, armata irakiană a lansat o investigație, ceea ce a dus la descoperirea locației. În replică, Israelul a efectuat atacuri aeriene intense, în urma cărora un soldat irakian și-a pierdut viața.

Soldați israelieni Foto: Profimedia

Oficialii militari din Irak acuză Statele Unite de o operațiune nesăbuită pe teritoriul lor

Guvernul irakian a pus inițial sub semnul întrebării incidentul, acuzând Statele Unite de implicare. Qais al-Mohammadawi, adjunctul comandantului forțelor armate irakiene, a declarat: „Această operațiune nesăbuită a fost realizată fără coordonare și fără aprobare.” Un alt ofițer irakian și-a exprimat îngrijorarea, menționând că „se pare că o echipă era deja pe teren înaintea loviturii aeriene, susținută din aer, dincolo de capacitățile unităților noastre”.

Operațiunea israeliană are loc într-un moment de tensiuni politice și militare în Orientul Mijlociu. Guvernul de la Bagdad încearcă să mențină un echilibru fragil între aliații săi principali, Washington și Teheran. Între timp, Statele Unite fac presiuni asupra Irakului să dezarmeze milițiile pro-iraniene, considerate organizații teroriste care atacă frecvent interesele americane, inclusiv ambasada SUA din Bagdad și alte obiective strategice.

Tel Aviv-ul a oferit baza militară Statelor Unite după prăbușirea unui avion în Iran

Conform Euronews, Tel Aviv-ul a oferit baza militară Statelor Unite după doborârea unui avion de vănătoare F-15 american lângă Isfahan, Iran, însă oferta a fost refuzată. SUA și-au organizat propria operațiune de salvare a piloților, în timp ce Israelul a efectuat lovituri aeriene pentru a securiza zona.

Generalul Tomer Bar, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene Israeliene, a menționat că au fost desfășurate „operațiuni excepționale” în cadrul confruntării cu Iranul, fără a oferi alte detalii.

Fotografie cu un scaun ejectabil publicată de Garda Revoluționară. Fotografie: X @IRGCIntelli

Operațiunea de infiltrare a Iranului de către Mossad a fost pregătită timp de 8 luni

Infiltrarea israeliană în Iran s-a desfășurat în etape succesive, începând cu interceptarea comunicațiilor Gărzilor Revoluționare și continuând cu recrutarea unor surse interne influente, adesea motivate de corupție sau opoziție față de regim. Această rețea extinsă a permis monitorizarea constantă a obiectivelor strategice și eliminarea unor figuri cheie ale programului nuclear, pregătind terenul pentru o ofensivă pe scară largă.

Succesul operațiunii din 2025 s-a bazat pe sabotarea sistemelor antiaeriene și utilizarea echipelor operative de pe teren pentru a plasa dispozitive explozive și drone activate local. Toate structurile de informații israeliene au conlucrat pentru a paraliza infrastructura de comandă, demonstrând o capacitate tehnică superioară prin combinarea atacurilor cibernetice cu acțiuni ofensive complexe în profunzimea teritoriului inamic.

Avioane israeliene F35i și F15i alături de un bombardier american B-52 Foto: HEPTA

Strategia Mossadului, o operațiune extinsă desfășurată pe mai mulți ani

Peste o duzină de șefi de securitate și oameni de știință nucleari au fost asasinați aproape simultan; întregi sisteme de apărare aeriană au fost distruse înainte de a putea lansa o singură rachetă de intercepție; și un număr mare de lansatoare de rachete au fost identificate și distruse.

Modul în care serviciile de securitate israeliene au realizat operațiuni paralele, combinând activitatea serviciului de informații militare Aman cu cea a serviciului de spionaj extern Mossad, într-un atac atât de eficient, s-ar putea să nu fie niciodată dezvăluit public. Dar primele indicii încep să apară – unele din scurgeri autorizate menite să pună Iranul în încurcătură, altele de la persoane familiarizate cu operațiunile, care au vorbit cu Financial Times sub condiția anonimatului.

Acestea descriu o operațiune extinsă, desfășurată pe mai mulți ani, care s-a bazat pe toate resursele posibile ale serviciilor de informații israeliene – sateliți comerciali, telefoane piratate, agenți sub acoperire recrutați local, depozite secrete pentru asamblarea dronelor și chiar sisteme de arme miniaturizate montate în vehicule de uz cotidian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE