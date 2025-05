„În cadrul unei operaţiuni speciale desfăşurate de Mossad (serviciul de informaţii externe – n.r.) şi de armată, am repatriat trupul sergentului Zvi Feldman, căzut în Bătălia de la Sultan Yacoub, în iunie 1982, în timpul primului război din Liban”, a declarat Netanyahu într-un comunicat difuzat de biroul său de comunicare.

Bătălia de la Sultan Yacoub a pus faţă în faţă pe 10-11 iunie 1982 armatele israeliană şi siriană în Valea Bekaa din estul Libanului, de-a lungul frontierei cu Siria.

In a joint Mossad-IDF operation, the body of Staff Sergeant Zvi Feldman – missing since the 1982 Sultan Yacoub battle – was finally brought home after 43 years. For over four decades, Israel never gave up.

Now, Zvika will rest in the sacred soil of his homeland. pic.twitter.com/51JsHTYGd1