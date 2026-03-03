„În cadrul acestui cartier general, un grup clandestin de oameni de știință (…) specializați în fizică exploata capabilități secrete cu scopul de a obține arme nucleare”, a acuzat un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Armata israeliană susține că o bună parte din activitățile de cercetare nucleară au fost transferate în acest centru secret, situat la vest de capitala Teheran, după atacurile aeriene efectuate în iunie anul trecut asupra instalațiilor nucleare militare de la Fordow, Isfahan și Natanz.

Pe de altă parte, Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) a confirmat marţi înregistrarea unor „pagube recente la clădiri de la intrarea în uzina subterană de îmbogăţire a combustibilului de la Natanz” în urma unor atacuri israeliano-americane.

„Nicio consecinţă radiologică nu este aşteptată şi nu s-a detectat niciun impact suplimentar la instalaţia uzinei, care a fost avariată grav în conflictul din iunie” 2025, subliniază AIEA.

AIEA a făcut această constatare după ce grupul american de reflecţie Institute for Science and International Security (ISIS) a semnalat luni posibilitatea lovirii facilității subterane nucleare de la Natanz. Ambasadorul Iranului la AIEA a acuzat Statele Unite şi Israelul că au atacat instalaţia duminică.

