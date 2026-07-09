„Guvernul italian a decis să expulzeze doi ataşaţi militari de la Amabada Federaţiei Ruse în Italia, implicaţi în activităţi de spionaj dezvăluite de Parchetul de la Roma”, a anunțat Antonio Tajani pe contul său de X.

Ministerul italian de Externe „tocmai i-a comunicat ambasadorului rus la Roma că Ivan Petrovici Gorbaciov şi Mihail Vasilievici Stahov trebuie să părăsească Roma în termen de trei zile”, a precizat șeful diplomației italiene.

Anunţarea acestor expulzări are loc la două zile după arestarea a doi foşti agenţi ai serviciilor italiene de informaţii, acuzaţi de faptul că au livrat regimului de la Moscov informaţii sensibile cu privire la ajutorul militar furnizat Ucrainei.

Doi foști spioni italieni arestați furnizau Rusiei informații despre ajutorul acordat Ucrainei

Cotidienele italiene La Repubblica şi Il Messaggero dezvăluie că cel puţin unul dintre cei doi agenţi ruşi a colectat – în schimbul unor sume de bani – informaţii atât cu privire la sistemul francezo-italian de apărare antiaeriană SAMP/T, pe care Ucraina urmează să-l primească anul acesta cu scopul de a-l testa, cât şi cu privire la rachetele francezo-italiene de tip ASTER, deja livrate Kievului.

Acest agent se interesa de asemenea de Misiunea NATO în Bulgaria şi de întreprinderea italiană Avio, care produce motoare de drone de rachete supersonice.

Unul dintre cei doi foşti spioni italieni arestaţi marţi este acuzat de faptul că a transmis acestui contact rus identităţile agenţilor contraspionajului italian însărcinaţi să contracareze activităţile serviciilor de informaţii ale Moscovei în Italia, scrie cotidianul Corriere della Sera.

„Asta e doar partea vizibilă a aisbergului”, a avertizat marţi ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto.

Ministrul italian a denunţat „un conflict hibrid” desfăşurat de către Moscova.

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