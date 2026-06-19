Giorgia Meloni: „Nici eu, nici Italia nu cerșim vreodată ceva”

„Nici eu, nici Italia nu cerșim vreodată ceva”, a subliniat Meloni. „Nu înțeleg de ce președintele Statelor Unite se comportă astfel cu propriii aliați. Este păcat că nu arată aceeași determinare față de dușmanii Occidentului, de liderii față de care este mult mai îngăduitor”.

Io e lItalia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Potrivit unei transcrieri furnizate de canalul italian La7 agenției AFP, Trump a afirmat că Meloni „l-a implorat pentru o fotografie” și că a acceptat doar pentru că „i-a fost milă de ea”. De asemenea, a sugerat că Meloni „probabil era fericită că am vorbit cu ea, nu trebuia să vorbesc cu ea”.

În semn de protest, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat pe X anularea unei vizite planificate în SUA, programată pentru 21 și 22 iunie. Tajani a catalogat declarațiile lui Trump drept „grave și ofensatoare”.

Tensiunile dintre Trump și Meloni nu sunt o noutate

În aprilie 2026, Trump a criticat-o pe Meloni după ce aceasta l-a apărat pe Papa Leon în fața declarațiilor președintelui american privind poziția antirăzboi a pontifului.

La acea vreme, Meloni a calificat comentariile lui Trump drept „inacceptabile”. Drept răspuns, liderul de la Casa Albă a declarat pentru Corriere della Sera: „Sunt șocat de ea. Am crezut că este curajoasă, dar m-am înșelat”.

Tensiunile au fost amplificate de acuzațiile lui Trump potrivit cărora Meloni nu a sprijinit suficient Statele Unite în cadrul NATO. În plus, președintele american a amenințat că va retrage trupele americane din Italia, susținând că Roma „nu ne-a fost de niciun ajutor” în conflictul din Iran.

La finalul summitului G7 desfășurat la Evian, Meloni a declarat că atmosfera a fost „foarte pozitivă” și că nu au existat tensiuni între Trump și ceilalți lideri mondiali. Totuși, a recunoscut că atât ea, cât și Trump sunt lideri cu „caractere destul de puternice”.

Ministrul Justiției italian, Carlo Nordio, a calificat declarațiile lui Trump drept o „lovitură dureroasă” pentru relațiile dintre Italia și SUA, iar ministrul Apărării, Guido Crosetto, a susținut că „aceste glume nu aduc beneficii nimănui”.