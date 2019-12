De Livia Lixandru,

„Noi, de ceva vreme, avem nişte divergenţe personale. El are o perioadă foarte grea, a avut un an foarte greu, iar eu, în ultima perioadă, am început să obosesc să-l susţin şi l-am respins.

Ne-am certat, a venit la mine, am ieşit pe hol, ne-am certat, a venit înapoi, ne-am certat şi n-am mai rezistat. Când l-am condus la lift a împins uşa şi mi-a prins degetul.

M-am speriat şi am sunat la poliţie pentru că nu ştiam ce să fac. Îmi pare rău că am sunat la poliţie, dar în momentul acela am simţit că nu mai şi asta am făcut”, a spus Alice pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

„Aveam două zile libere în care eu am preferat să fac altceva decât să petrec timp cu el pentru că aveam chestii de făcut. Ne-am certat, am ajuns la reproşuri, la chestii mai vechi. Pur şi simplu am fost în contradictoriu mult timp”, a mai precizat Alice.

Alice Badea a ţinut să atragă atenţia asupra faptului că What’s Up nu a fost violent fizic, ci doar verbal.

„Am mai avut vreo două certuri în care s-a enervat, dar s-a calmat repede şi am trecut peste. Aseară însă, aveam sentimentul că nu se mai calmează şi nu ştiam ce să mai fac.

Nu a fost violent cu mine, era violent verbal. Vorbea foarte tare, nu mă lăsa să vorbesc. Seara când m-a sunat cineva, nu voiam să discut, voiam să aplanez şi am zis că nu am sunat”, a continuat iubita lui What’s Up.

