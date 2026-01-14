Iulia Timoșenko, anchetată pentru mită

Cea vizată e Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina. Biroul partidului său din Kiev a fost percheziționat pe 13 ianuarie.

Timoșenko a calificat acuzațiile drept «ordin politic» și a declarat că perchezițiile de la biroul ei au început pe 13 ianuarie la ora 21:30, când era singură în clădire.

Ea a susținut că ofițerii anticorupție au sosit cu cinci microbuze, au acționat fără mandat judecătoresc și nu i-au permis să cheme un avocat. De asemenea, au percheziționat biroul încuiat al lui Serhii Vlasenko, un deputat din partidul său politic.

„Vreau să resping complet toate aceste acuzații nefondate și nedovedite. Ieri, la 21:30, eram singură în birou. Nu exista nicio pază, niciun străin, nimeni. La 21:30, un număr imens de oameni au dat buzna purtând echipament și arme. Au sosit în cinci microbuze. Ce aveau de gând să confiște cu cinci microbuze – peste 30 de persoane – de la o persoană fără paznici care se afla pur și simplu în propriul birou?”

Timoșenko mai spune, potrivit Ukrainska Pravda, că a fost informată că va fi efectuată o percheziție, dar nu i-au fost prezentate documente care să o autorizeze.

„Șeful grupului a spus: «Nu există documente și nu este nevoie de niciunul, deoarece acestea sunt acțiuni speciale de investigație care nu necesită nimic». Mi-a arătat doar un extras din Registrul Unic de pe telefonul său”, a susținut deputata.

Ea a adăugat că a cerut să i se permită să sune un avocat, dar i s-ar fi răspuns: «Fără avocat – vom efectua perchezițiile imediat».

„Toți oamenii care se aflau în birou – doar personalul – erau încuiați. Tuturor, fără excepție, li s-au luat telefoanele, tot ce aveau, fără nicio explicație. Apoi, acest grup mare de bărbați – peste 30 – a început să dea biroul peste cap. Au început să strângă toate hârtiile de pe birouri… să le îndese în saci”, a spus Timoșenko.

„Mi-au golit imediat geanta și au scos telefoanele. Au un dispozitiv mic în care introduc coduri proxy, îl conectează și codul este spart în câteva minute. Am acest telefon de cinci ani. Nimeni nu și-ar fi putut imagina vreodată că întreaga mea viață – toate mesajele mele, toate conversațiile mele confidențiale – va fi expusă. Când scotocesc prin lucruri care nu au absolut nicio legătură cu motivul pentru care au venit, este îngrozitor”, a adăugat lidera facțiunii Batkivșcina.

Cine mai e vizat de procurorii anticorupție din Ucraina

Ea a mai spus că ofițerii anticorupție au efectuat percheziții în biroul unui coleg de partid de-al ei, Serhii Vlasenko, care era încuiat, deoarece deputatul participa la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

„Știți că Vlasenko conduce comisia parlamentară temporară privind încălcările agențiilor de aplicare a legii. Am spus că este plecat la APCE și că, atunci când se va întoarce, pot veni și pot efectua o percheziție. Mi-au spus: «Dați-ne cheia, pentru că dacă nu o faceți, vom sparge ușa».” „În cele din urmă, am găsit cumva cheia, am deschis biroul, au intrat, au dat peste tot biroul și i-au luat toate stick-urile USB și tot ce era acolo – au confiscat totul”, a spus Timoșenko.

Publicația Obozrevatel menționează implicarea lui David Arakhamia, liderul partidului prezidențial «Slujitorul Poporului». Ukrainska Pravda subliniază că fracțiunea Batkivșcina a susținut în iulie 2025 un proiect de lege pentru limitarea independenței NABU și SAPO, iar Timoșenko nu a votat ulterior pentru restaurarea competențelor acestora.

Ce spun procurorii ucraineni. Au fost găsiți și bani

În decembrie 2025, NABU și SAP au desfășurat o operațiune sub acoperire, descoperind o rețea de crimă organizată implicată în corupție legislativă. Investigatorii afirmă că grupul a beneficiat «în mod sistematic» de pe urma influenței în voturi parlamentare.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au spus că au înmânat oficial liderului uneia dintre fracțiunile parlamentare din Ucraina o notificare de suspiciune pentru presupusa oferire regulată de beneficii ilegale parlamentarilor.

„Ancheta a descoperit că, după ce NABU și SAPO au dezvăluit în decembrie 2025 că membrii parlamentului au primit beneficii ilegale pentru adoptarea deciziilor privind proiectele de lege în parlament, suspectul a inițiat discuții cu anumiți parlamentari privind introducerea unui mecanism sistemic de acordare a beneficiilor ilegale în schimbul unui comportament loial în timpul voturilor. Nu a fost vorba despre aranjamente unice, ci despre un mecanism de cooperare regulat care prevedea plăți în avans și era calculat să dureze o perioadă lungă de timp.”

Agențiile anticorupție au declarat că parlamentarii urmau să primească instrucțiuni cu privire la modul de vot și, în unele cazuri, cu privire la abținerea sau neparticiparea la vot.

Ancheta a stabilit că aranjamentele au vizat nu doar proiecte de lege, ci și decizii de personal.

Agențiile anticorupție au publicat, de asemenea, un videoclip care arată confiscarea de numerar în dolari americani în timpul perchezițiilor.

Ce este Batkivșcina, partidul Iuliei Timoșenko

Uniunea panucraineană „Patria”, partid cunoscut generic sub numele de Batkivșcina este un partid politic ucrainean condus de ex-prim-ministrul Iulia Timoșenko. Ca bază a fostului bloc Iulia Timoșenko, „Patria” a fost reprezentată în Rada supremă încă de la nașterea fracțiunii parlamentare Batkivșcina în martie 1999.

După victoria a Revoluției Portocalie Iulia Timoșenko a devenit prim-ministrul al Ucrainei (2005). În septembrie 2005 Guvernul Iulia Timoșenko a fost demis și ca urmare, partidul a trecut în opoziție.

La alegerile anticipate din 2007 blocul Iulia Timoșenko a obținut 156 de mandate și împreună cu coaliția președintelui Viktor Iușcenko „Ucraina Noastră–Autoapararea Populară” a format o majoritate parlamentară. Iulia Timoșenko a preluat conducerea noului guvern portocaliu (2007-2010).

Din anul 2008 „Patria” este membră a consiliului de observatori al Partidului Popular European. Liderul partidului, Iulia Timoșenko, a fost condamnată în octombrie 2011 la șapte ani de închisoare pentru abuz în serviciu; media occidentală a categorisit acest proces ca unul politic.

După interzicerea blocurilor electorale în noiembrie 2011, „Patria” a devenit, în mod independent, o forță majoră în politica ucraineană.

În urma protestelor de la Kiev din iarna lui 2013-2014, mișcarea a revenit la putere, din rândurile sale fiind numit ca președinte al Radei Supreme Oleksandr Turcinov, care a preluat și interimatul funcției de președinte al Ucrainei. Unul din liderii partidului Arseni Iațeniuk a fost ales prim-ministrul al țării.

