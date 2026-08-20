10 rachete balistice, lansate de Coreea de Nord

Primele informații venite joi de la Statul Major Interarme sud-coreean indicau lansarea a cel puțin unui „proiectil neidentificat”. La scurt timp, armata de la Seul a actualizat bilanțul și a anunțat că Phenianul a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune.

Ministerul japonez al Apărării a anunțat, la rândul său, detectarea unui obiect care putea fi o rachetă balistică lansată din Coreea de Nord. Lansarea vine după alte teste efectuate de Phenian în ultimele două săptămâni și în timp ce Statele Unite și Coreea de Sud desfășoară exerciții militare comune.

Trump: „Da, mă voi întâlni cu el”

Cu numai câteva ore înainte, Donald Trump anunțase că intenționează să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean până la sfârșitul acestui an.

„Da, mă voi întâlni cu el”, a răspuns Trump miercuri, întrebat de jurnaliști dacă va avea o întrevedere cu Kim Jong Un în 2026.

Dacă va avea loc, aceasta va fi a patra întâlnire dintre cei doi lideri. Una dintre variantele luate în calcul este luna noiembrie, când summitul APEC este programat în China. Donald Trump și Kim Jong Un s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al liderului american, însă negocierile privind programul nuclear nord-coreean au intrat ulterior în impas.

Trump a redus exercițiile militare cu Coreea de Sud

Anunțul privind o posibilă nouă întâlnire cu Kim vine după un alt gest făcut de Washington către Phenian. Statele Unite au decis în această săptămână să reducă durata exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud. Manevrele începute luni au fost scurtate cu șase zile, deși Pentagonul a susținut că obiectivele militare esențiale vor fi păstrate.

Phenianul critică de mult timp aceste exerciții, pe care le consideră o amenințare. Deși Donald Trump spune că dictatorul nord-coreean i-a răspuns pozitiv la „cadoul” militar pe care i l-a făcut în legătură cu Coreea de Sud, Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean, a transmis că nu știe despre existența vreunei comunicări recente între fratele său și Donald Trump.

Trump spune că Phenianul are 57 de arme nucleare. Seul estimează până la 120

Donald Trump a făcut miercuri și o afirmație neobișnuit de precisă despre arsenalul nuclear al Coreei de Nord, spunând că țara ar avea 57 de arme nucleare. Estimarea Seulului este însă mult mai mare. Ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back, a declarat joi în Parlament că evaluările indică aproximativ 80 până la 120 de arme nucleare în posesia Coreei de Nord.

Coreea de Nord nu este recunoscută oficial de Statele Unite drept putere nucleară. Kim Jong-un susține însă că producția de material nuclear de calitate militară a țării „s-a mai mult decât dublat” în ultimii cinci ani și a cerut extinderea în continuare a arsenalului nuclear. El a legat acest obiectiv de planurile strategice pe termen lung ale Coreei de Nord.

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