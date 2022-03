„M-au dus la o secție de poliție din Melitopol, m-au ținut într-o cameră mică, destinată răufăcătorilor. Am stat șase zile. În tot acest timp, mi-au vorbit despre cât de puternică e armata lor, decât cât de multe arme și soldați au. Ei mi-au cerut să pun capăt mitingurilor oamenilor care vor să trăiască în Ucraina, dar nu în Federația Rusă. Ei mi-au cerut să-i susțin să clădească Federația Rusă în Melitopol, dar eu am spus nu, nu pot să fac asta”.

Întrebat dacă soldații ruși au fost cei care l-au răpit, Federov a răspuns: „Da, au fost mulți soldați care m-au luat, dar au fost în special și agenți ale serviciilor secrete ruse”.

Edilul a spus că nu a fost bătut, dar forțele ruse l-au lăsat fără conexiune la internet, i-au luat telefonul, însă ceea ce l-a afectat psihic a fost că în camera alăturată cineva era bătut.

Melitopol, oraș cu 150.000 de locuitori din sudul Ucrainei, aflat între Crimeea și orașul-port Mariupol, a fost capturat de trupele ruse la începutul lunii martie. Localnicii nu au „cooperat în niciun fel cu rușii” și au început să iasă constant în stradă față de ocupația rusă.

Pe 11 martie, Ivan Fedorov a fost răpit de forțele ruse. A doua zi, mii de locuitori au ieșit în stradă, cerând ca primarul lor să fie eliberat. La scurt timp, Galina Danîlcenko, deputată din partidul prorus „Blocul opoziției”, a declarat că înființează un comitet de deputați ai poporului pentru a conduce orașul.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD