Hoți înarmați cu baroase au atacat o casă de licitații din Torino

O bandă de hoți a reușit să fure bijuterii și ceasuri în valoare totală de aproximativ un milion de euro de la casa de licitații Sant’Agostino din Torino. Infractorii, toți cu fețele acoperite, au pătruns în clădire după ce au forțat sistemele de securitate, au spart vitrinele cu baroase și au sustras bijuterii și ceasuri, în timp ce alarma era activată. Întreaga operațiune s-a desfășurat între orele 04:20 și 04:24.

Carabinierii au ajuns la fața locului la ora 04:29, la nouă minute după începerea atacului. Însă era deja prea târziu: autorii fugiseră cu aproximativ cinci minute înainte de sosirea forțelor de ordine. Faptele au fost prezentate într-un comunicat emis de casa de licitații, în timp ce ancheta carabinierilor este în desfășurare.

Licitația era programată să aibă loc pe 9 și 10 iunie, iar valoarea totală de pornire a obiectelor scoase la vânzare era estimată la un milion de euro, sumă care ar fi putut crește în timpul licitației.

Obiectele furate erau asigurate

Reprezentanții casei de licitații au precizat că bunurile erau acoperite de o poliță de asigurare.

„A fost încheiată o asigurare consistentă, care este acum în curs de activare și pentru protejarea proprietarilor”, au transmis reprezentanții casei de licitații.

„A fost șocant să văd imaginile”, a declarat proprietara casei de licitații, Vanessa Carioggia.

Ce au furat hoții

Printre obiectele sustrase se numără un inel cu un smarald columbian de aproape patru carate, montat între două diamante tăiate în formă de semilună.

De asemenea, au fost furate o pereche de cercei „Cantamessa” din aur alb, cu pave de diamante cu tăietură briliant, un colier semirigid „Bonanza” din aur galben și elemente din platină, precum și o tabacheră franceză din aur galben, datată între anii 1780 și 1790.

Pe podeaua clădirii a rămas însă o brățară tip tennis din aur alb, împodobită cu diamante cu tăietură briliant de 9 carate, despre care se presupune că a fost scăpată de hoți în timpul fugii.

„În acele patru minute există un detaliu care spune totul”

Leonardo Notarbartolo, Notarbartolo, considerat autorul „jafului secolului” de la Anvers, unde au fost furate diamante în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro în 2003, afirmă că furtul comis pe 7 iunie la Torino prezintă toate caracteristicile unei acțiuni profesioniste, pregătite în detaliu.

Potrivit acestuia, adevărata muncă nu s-a desfășurat în noaptea jafului, ci cu mult înainte.

„Când o bandă intră, identifică imediat cele mai valoroase ținte și reușește să iasă în doar câteva minute, înseamnă că cineva studiase deja clădirea, căile de acces, sistemele de securitate și, probabil, chiar amplasarea bunurilor care urmau să fie furate”, a explicat expertul, potrivit Corriere della Sera.

Potrivit acestuia, timpul petrecut în interiorul clădirii reprezintă unul dintre cele mai importante indicii.

„Patru minute reprezintă un interval compatibil cu o echipă care știe exact unde trebuie să meargă și ce trebuie să ia, reducând la minimum riscul de a fi interceptată de forțele de ordine”, a spus Notarbartolo.

Acesta respinge ideea că ar fi vorba despre infractori amatori: „Nu este vorba despre hoți ocazionali. În astfel de cazuri, recunoașterea terenului este adevărata fază operațională a loviturii. Acțiunea finală este doar executarea unui plan deja stabilit”.

De ce sunt vizate casele de licitații

În opinia lui Notarbartolo, casele de licitații reprezintă ținte extrem de atractive pentru grupările specializate, deoarece concentrează temporar bunuri cu valori foarte ridicate. În zilele dinaintea unei licitații sunt adunate în același loc bijuterii, pietre prețioase și ceasuri aparținând unor proprietari diferiți, ceea ce creează o oportunitate rară pentru infractori.

„Pentru criminalitatea organizată sau specializată, aceste contexte reprezintă o adevărată fereastră de oportunitate: multe obiecte de valoare concentrate într-un spațiu limitat și pentru o perioadă relativ scurtă de timp”, a explicat acesta.

Ce s-ar putea întâmpla cu bunurile furate

Primele informații din anchetă arată că autorii au folosit baroase și polizoare electrice pentru a pătrunde în clădire și pentru a sparge vitrinele. Potrivit lui Notarbartolo, această metodă indică o strategie bazată pe viteză și pe efectul surpriză, tehnică utilizată în ultimii ani în numeroase atacuri asupra magazinelor de bijuterii, seifurilor și afacerilor care dețin bunuri de mare valoare.

Rămâne însă necunoscută soarta obiectelor furate.

„O parte dintre obiecte ar putea fi rapid demontate sau transformate pentru a face imposibilă identificarea lor. Pietrele prețioase și aurul sunt bunuri care pot fi transferate cu ușurință pe piețele ilegale internaționale. De aceea, primele ore după furt sunt decisive”, a afirmat Notarbartolo.

Expertul estimează însă că infractorii nu vor reuși să obțină întreaga valoare a bunurilor sustrase. „De obicei, în astfel de cazuri se obține cel mult 22% din valoarea obiectelor”, a concluzionat acesta.

În luna martie, tot în Italia, un jaf de aproximativ 200.000 de euro a avut loc la oficiul poștal din Grammichele, unde mai mulți bărbați mascați au smuls două bancomate cu ajutorul unui excavator furat.



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