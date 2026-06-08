Hoți înarmați cu baroase au atacat o casă de licitații din Torino

O bandă de hoți a reușit să fure bijuterii și ceasuri în valoare totală de aproximativ un milion de euro de la casa de licitații Sant’Agostino din Torino. Infractorii, toți cu fețele acoperite, au pătruns în clădire după ce au forțat sistemele de securitate, au spart vitrinele cu baroase și au sustras bijuterii și ceasuri, în timp ce alarma era activată. Întreaga operațiune s-a desfășurat între orele 04:20 și 04:24.

Carabinierii au ajuns la fața locului la ora 04:29, la nouă minute după începerea atacului. Însă era deja prea târziu: autorii fugiseră cu aproximativ cinci minute înainte de sosirea forțelor de ordine. Faptele au fost prezentate într-un comunicat emis de casa de licitații, în timp ce ancheta carabinierilor este în desfășurare.

Licitația era programată să aibă loc pe 9 și 10 iunie, iar valoarea totală de pornire a obiectelor scoase la vânzare era estimată la un milion de euro, sumă care ar fi putut crește în timpul licitației.

Obiectele furate erau asigurate

Reprezentanții casei de licitații au precizat că bunurile erau acoperite de o poliță de asigurare.

„A fost încheiată o asigurare consistentă, care este acum în curs de activare și pentru protejarea proprietarilor”, au transmis reprezentanții casei de licitații.

„A fost șocant să văd imaginile”, a declarat proprietara casei de licitații, Vanessa Carioggia.

Ce au furat hoții

Printre obiectele sustrase se numără un inel cu un smarald columbian de aproape patru carate, montat între două diamante tăiate în formă de semilună.

De asemenea, au fost furate o pereche de cercei „Cantamessa” din aur alb, cu pave de diamante cu tăietură briliant, un colier semirigid „Bonanza” din aur galben și elemente din platină, precum și o tabacheră franceză din aur galben, datată între anii 1780 și 1790.

Pe podeaua clădirii a rămas însă o brățară tip tennis din aur alb, împodobită cu diamante cu tăietură briliant de 9 carate, despre care se presupune că a fost scăpată de hoți în timpul fugii.

„În acele patru minute există un detaliu care spune totul”

Leonardo Notarbartolo, Notarbartolo, considerat autorul „jafului secolului” de la Anvers, unde au fost furate diamante în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro în 2003, afirmă că furtul comis pe 7 iunie la Torino prezintă toate caracteristicile unei acțiuni profesioniste, pregătite în detaliu.

Potrivit acestuia, adevărata muncă nu s-a desfășurat în noaptea jafului, ci cu mult înainte.

„Când o bandă intră, identifică imediat cele mai valoroase ținte și reușește să iasă în doar câteva minute, înseamnă că cineva studiase deja clădirea, căile de acces, sistemele de securitate și, probabil, chiar amplasarea bunurilor care urmau să fie furate”, a explicat expertul, potrivit Corriere della Sera.

Potrivit acestuia, timpul petrecut în interiorul clădirii reprezintă unul dintre cele mai importante indicii.

„Patru minute reprezintă un interval compatibil cu o echipă care știe exact unde trebuie să meargă și ce trebuie să ia, reducând la minimum riscul de a fi interceptată de forțele de ordine”, a spus Notarbartolo.

Acesta respinge ideea că ar fi vorba despre infractori amatori: „Nu este vorba despre hoți ocazionali. În astfel de cazuri, recunoașterea terenului este adevărata fază operațională a loviturii. Acțiunea finală este doar executarea unui plan deja stabilit”.

De ce sunt vizate casele de licitații

În opinia lui Notarbartolo, casele de licitații reprezintă ținte extrem de atractive pentru grupările specializate, deoarece concentrează temporar bunuri cu valori foarte ridicate. În zilele dinaintea unei licitații sunt adunate în același loc bijuterii, pietre prețioase și ceasuri aparținând unor proprietari diferiți, ceea ce creează o oportunitate rară pentru infractori.

„Pentru criminalitatea organizată sau specializată, aceste contexte reprezintă o adevărată fereastră de oportunitate: multe obiecte de valoare concentrate într-un spațiu limitat și pentru o perioadă relativ scurtă de timp”, a explicat acesta.

Ce s-ar putea întâmpla cu bunurile furate

Primele informații din anchetă arată că autorii au folosit baroase și polizoare electrice pentru a pătrunde în clădire și pentru a sparge vitrinele. Potrivit lui Notarbartolo, această metodă indică o strategie bazată pe viteză și pe efectul surpriză, tehnică utilizată în ultimii ani în numeroase atacuri asupra magazinelor de bijuterii, seifurilor și afacerilor care dețin bunuri de mare valoare.

Rămâne însă necunoscută soarta obiectelor furate.

„O parte dintre obiecte ar putea fi rapid demontate sau transformate pentru a face imposibilă identificarea lor. Pietrele prețioase și aurul sunt bunuri care pot fi transferate cu ușurință pe piețele ilegale internaționale. De aceea, primele ore după furt sunt decisive”, a afirmat Notarbartolo.

Expertul estimează însă că infractorii nu vor reuși să obțină întreaga valoare a bunurilor sustrase. „De obicei, în astfel de cazuri se obține cel mult 22% din valoarea obiectelor”, a concluzionat acesta.

În luna martie, tot în Italia, un jaf de aproximativ 200.000 de euro a avut loc la oficiul poștal din Grammichele, unde mai mulți bărbați mascați au smuls două bancomate cu ajutorul unui excavator furat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Expert cardiolog despre colapsul lui Eriksen, salvat de defibrilator: „E ca și cum ai fi lovit în piept de un cal!”
GSP.RO
Expert cardiolog despre colapsul lui Eriksen, salvat de defibrilator: „E ca și cum ai fi lovit în piept de un cal!”
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat: cât timp are la dispoziție
Politică 09:14
Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat: cât timp are la dispoziție
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 07 iun.
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Parteneri
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Adevarul.ro
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Analiza completă a celor 6 favorite la câștigarea Campionatului Mondial 2026. Cine va domina lumea?
Fanatik.ro
Analiza completă a celor 6 favorite la câștigarea Campionatului Mondial 2026. Cine va domina lumea?
BRD taie 6.000 de lei anual din beneficiile angajaților. Sindicatul protestează
Financiarul.ro
BRD taie 6.000 de lei anual din beneficiile angajaților. Sindicatul protestează
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Prințesa Mette-Marit din Norvegia ar mai avea doar un an de trăit. Starea de sănătate i s-a agravat, iar medicii au inclus-o pe lista de așteptare pentru transplant pulmonar
Stiri Mondene 10:56
Prințesa Mette-Marit din Norvegia ar mai avea doar un an de trăit. Starea de sănătate i s-a agravat, iar medicii au inclus-o pe lista de așteptare pentru transplant pulmonar
Câți bani câștigă Andreea Bostănică din TikTok. Sumele colosale pe care le încasează într-o singură zi
Stiri Mondene 10:52
Câți bani câștigă Andreea Bostănică din TikTok. Sumele colosale pe care le încasează într-o singură zi
Parteneri
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
TVMania.ro
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
ObservatorNews.ro
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
GSP.ro
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
Mediafax.ro
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Redactia.ro
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat: cât timp are la dispoziție
Politică 09:14
Eugen Tomac începe discuțiile cu partidele pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat: cât timp are la dispoziție
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 07 iun.
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
Fanatik.ro
Încă un incident grav înainte de startul Cupei Mondiale! Cinci persoane înjunghiate într-o gară din New York
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?