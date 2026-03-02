Jaf cu excavatorul la oficiul poștal din Grammichele. Două bancomate, smulse și transportate cu o dubă

„Banda excavatoarelor” a lovit din nou în Italia. Jaful a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 2.00, la oficiul poștal de pe via Failla, din Grammichele.

Conform publicației La Sicilia, cel puțin cinci sau șase indivizi, cu fețele acoperite, au ajuns la fața locului cu un camion și un excavator, furate cu puțin timp înainte, au smuls cele două bancomate din sediul poștei și le-au încărcat într-o dubă.

Autovehiculul a fost găsit ulterior de carabinieri la aproximativ cinci kilometri distanță.

După comiterea jafului, infractorii și-au asigurat fuga la bordul mai multor autoturisme.

Hoții au fugit cu 200.000 de euro

Prejudiciul este considerabil – aproximativ 200.000 de euro, iar momentul ales nu a fost întâmplător: jaful a avut loc în weekend, cu o zi înainte de plata pensiilor.

Cercetările sunt efectuate de militarii stației de carabinieri din Grammichele și de nucleul operativ al companiei din Caltagirone.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de sistemul de supraveghere video, care ar putea oferi indicii importante pentru identificarea autorilor.

În urmă cu mai mulți ani, tot în Italia, o bandă din șapte români a comis cel puțin zece jafuri în provincia Pavia și în Piemonte.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din timpul loviturilor arată cum hoții se foloseau de un tractor pentru a smulge bancomatele din perete și apoi se făceau nevăzuți.

