Un SUV electric de lux a pierdut 65.000 de euro din valoare în doar doi ani

Mașina electrică Jaguar I-Pace a fost inițial vândută în 2024 pentru 112.186 de euro, dar acum poate fi achiziționată pentru numai 47.500 de euro, pe Marktplaats, informează publicația autoblog.nl. Modelul s-a ieftinit cu 64.686 de euro în doi ani, având doar 11.087 de kilometri la bord.

Asta înseamnă o pierdere de 5,83 de euro pentru fiecare kilometru parcurs.

Autovehiculul poate fi cumpărat acum de la o repezentanță din Brabant, o provincie importantă din sudul Olandei, unde se află orașe precum Eindhoven, Tilburg sau Breda.

Caracteristici premium

Propulsată de un motor electric de 400 CP și 696 Nm, Jaguar I-Pace accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 4,8 secunde și atinge o viteză maximă de 200 km/h. Autonomia sa este de 445 de kilometri. Totuși, există câteva compromisuri: viteza maximă de încărcare de 100 kW este considerată lentă pentru standardele din 2026, iar greutatea de 2.115 kg poate afecta manevrabilitatea. De asemenea, capacitatea de tractare este limitată la doar 750 de kilograme.

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Cu toate acestea, versiunea EV400 R-Dynamic HSE impresionează prin dotările sale. Caroseria este vopsită într-un gri metalizat elegant, completată de jante din aliaj de 22 de inchi. La interior, confortul este la superlativ: plafon din alcantara, scaune din piele cu funcții de memorie, încălzire și ventilație, un sistem audio Meridian Premium și un head-up display.

Panoul panoramic adaugă lumină în habitaclu, iar suspensia pneumatică adaptivă asigură o experiență de condus lină. Chiar și pasagerii din spate beneficiază de scaune încălzite.







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