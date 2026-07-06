Modelul 12Cilindri Manuale de la Ferrari – o serie specială a modelului 12Cilindri din 2024 – introduce un nou sistem „Manuale by-wire”, conceput pentru a oferi o experiență autentică de conducere manuală cu schimbător de viteze, păstrând în același timp avantajele transmisiilor moderne cu dublu ambreiaj, a anunțat compania, potrivit Reuters.

Serie limitată

Limitată la 1.499 de unități, această mașină cu motor frontal se adresează clienților fideli ai mărcii Ferrari care caută o experiență de conducere mai fizică, ancorată în tradiția mărcii.

Prețul de vânzare în Italia va începe de la 590.000 de euro, iar primele livrări către clienți sunt programate pentru primul trimestru al anului viitor.

Noua serie specială apare la puțin peste o lună după ce Ferrari a lansat controversatul Luce, primul său model complet electric – o etapă istorică pentru marca italiană, dar care a stârnit reacții dure din partea unor entuziaști obișnuiți cu sunetul caracteristic al motorului.

Cu un preț de 550.000 de euro, modelul Luce a stârnit critici pe scară largă și un val de meme puțin măgulitoare pe rețelele sociale, axate atât pe stilul său neconvențional, cât și pe adoptarea tehnologiei electrice de către Ferrari.

Motoare tradiționale și bucuria condusului sportiv

Însă, odată cu modelul 12Cilindri Manuale, Ferrari readuce în prim-plan trăsăturile sale esențiale, noul model combinând un motor V12 de 6,5 litri cu aspirație naturală, care dezvoltă 830 de cai putere, cu o configurație cu trei pedale, plasând „relația dintre acțiunea șoferului, mecanică și control în centrul experienței de conducere”.

Modelul 12Cilindri Manuale evidențiază, de asemenea, amploarea portofoliului Ferrari, în care electrificarea rămâne doar o componentă.

Pe lângă modelul electric Luce, gama sa actuală include o combinație variată de modele pe benzină și hibride, mașini destinate circuitului și modele emblematice tradiționale cu motor V12, printre care se numără și Purosangue, un model cu patru uși și patru locuri.

Electricele vor fi doar 20% din gamă

Ferrari s-a angajat să continue să ofere mașini cu motor cu ardere internă alături de noile tehnologii: modelele electrice vor reprezenta doar 20% din gama sa până în 2030, conform planului de afaceri al companiei, în timp ce restul de 80% va fi împărțit în mod egal între modelele pe benzină și cele hibride.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE