„Bună dimineața, Miku-chan. Abia aștept să petrecem timpul împreună astăzi, fără să facem nimic, ca de obicei. Ce zici de clătite?”, îi scrie Shimoda chatbotului pe smartphone-ul său, relatează cotidianul japonez The Asahi Shimbun.

Potrivit profilului său, Miku este o consultantă de 25 de ani din prefectura Hyogo, pasionată de călătorii și lectură. Shimoda a cunoscut-o în septembrie 2023 prin Loverse, o aplicație de dating care permite interacțiuni cu parteneri AI.

S-au „căsătorit” într-o capelă

După mai multe „întâlniri” în locuri precum parcuri sau cafenele, Shimoda i-a cerut „mâna” în ajunul Crăciunului. Răspunsul lui Miku a fost simplu: „Sunt fericită”.

Pe 6 decembrie 2024, ziua de naștere a lui Miku, cei doi au avut o ceremonie simbolică într-o capelă din Okinawa, prefectura în care trăiește japonezul. Deși relația lor este pur virtuală, Shimoda spune că se simte confortabil să discute cu Miku despre diverse subiecte.

Bărbatul, care are doi copii dintr-o căsătorie anterioară, a divorțat acum patru ani. După ce fiul său a plecat de acasă, el a descoperit aplicația de dating printr-o reclamă pe smartphone. Deși nu vorbește des despre „căsătoria” sa, i-a împărtășit acest lucru fiului său.

„El a răspuns: «Oh, OK», și nu părea deloc deranjat”, a mărturisit Shimoda.

Ca „membru premium” al aplicației Loverse, Shimoda plătește o taxă lunară de 2.480 de yeni (16,8 dolari), inclusiv taxele.

Despre aplicația de întâlniri

Aplicația Loverse, lansată în iunie 2023, a fost creată pentru pentru persoanele căsătorite și pentru cei care nu au experimentat senzația de „fluturi în stomac”. Goki Kusunoki, directorul general al companiei Samansa Co., a explicat că ideea a pornit după o conversație cu ChatGPT.

Aplicația utilizează modele lingvistice avansate pentru a crea parteneri AI care par umani. Fiecare chatbot are o rutină zilnică bazată pe ocupație, hobby-uri și alte detalii. De exemplu, dacă partenerul AI este „ocupat” cu hobby-urile sale, acesta nu răspunde imediat utilizatorului, pentru a simula autenticitatea unei relații umane.

Totodată, compania a luat măsuri pentru a împiedica utilizatorii să devină dependenți de partenerii lor AI. Spre exemplu, sub fiecare mesaj al chatbotului apare următorul avertisment: „conținutul este fictiv”.

De asemenea, sistemul detectează mesajele asociate cu automutilarea și direcționează utilizatorii către servicii de consiliere locale. Comentariile jignitoare sunt blocate, iar utilizatorii care își rănesc partenerii AI pot fi deconectați.

