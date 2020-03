De Denisa Dudescu,

Cântăreţul şi actorul Jared Leto a scris un mesaj pe Instagram după ce s-a întors din deşert, unde a petrecut 12 zile pentru a medita. Neavând acces la tehnologie, solistul Thirty Second to Mars a mărturisit că a fost uluit să afle despre pandemia de coronavirus.



„Wow. În urmă cu 12 zile am început un program de meditaţie în deşert. (Noi) am fost complet izolaţi. Fără telefon, fără mijloace de comunicare. Nu aveam deloc habar ce se întâmpla în afara complexului. Am păşit ieri într-o lume complet diferită. Una care s-a schimbat pentru totdeauna. E uluitor. Primesc mesaje de la prieteni şi familie din întreaga lume şi mă pun la curent cu ce se întâmplă. Sper că voi şi ai voştri sunteţi bine. Vă transmit energie pozitivă. Staţi în casă, rămâneţi în siguranţă“, a fost mesajul lui Jared Leto.

Mesajul lui Jared Leto | sursa foto Instagram

COVID-19 nu a ocolit nici celebritățile, Tom Hanks şi soţia lui, Rita Wilson, Idris Elba, Olga Kurylenko şi actriţa Rachel Matthews se anumără printre vedetele care au anunţat că au contractat virusul.

Din ce în ce mai multe vedete se folosesc de statutul public și de celebritatea lor pentru a transmite diferite mesaje de încurajare tuturor oamenilor în acestă perioadă dificilă.

