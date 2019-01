Jeff (54 de ani) și MacKenzie (49 de ani) au anunțat printr-un mesaj postat pe Twitter că divorțează, potrivit businessinsider.com. Cuplul are împreună patru copii.

„Dacă am fi știut că ne vom separa după 25 de ani, am fi procedat la fel”

„După cum știu familia și prietenii noștri, după o lungă perioadă de iubire și un proces de separare, am decis să divorțăm și să ne continuăm viața separat, ca simpli prieteni. Considerăm că am fost incredibil de norocoși că ne-am găsit unul pe altul și deosebit de recunoscători pentru fiecare dintre anii în care am fost căsătoriți.

Dacă am fi știut că ne vom separa după 25 de ani, am fi procedat la fel. Am avut o viață minunată împreună”, au scris cei doi în mesajul trimis.

Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume și îl surclasează în clasamentul celor mai mari averi pe Bill Gates, care are „doar” 94,7 miliarde de dolari.

Bezos este fondatorul și directorul general al Amazon, cel mai mare retailer online din lume. Pe lângă Amazon, Bezos mai deține și compania Blue Origin, care este angrenată în cursa pentru cucerirea spațiului cosmic cu SpaceX, companie deținută de Elon Musk.

Mackenzie Bezos este romancieră și fondatoarea organizației anti-hărțuire Bystander Revolution, în cadrul căreia deține funcția de director executiv.

Jeff și Mackenzie s-au cunoscut în anul 1992, pe când ambii lucrau în cadrul companiei D. E. Shaw. Un an mai târziu, s-au căsătorit.

Fotografii: EPA

