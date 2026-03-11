Marea Britanie ar putea introduce conscripția în caz de război mondial, cu excepții pentru profesiile esențiale.

Baroneasa Tory Goldie a cerut Parlamentului să analizeze această opțiune în contextul tensiunilor globale, inclusiv cu Rusia și cu Iran.

Sectoarele menționate au fost protejate și în timpul celor două războaie mondiale pentru a menține funcționarea infrastructurii interne.

În prezent, angajații din IT, transport, energie și utilități ar putea fi protejați, având în vedere importanța lor pentru funcționarea țării.

În contextul amenințărilor globale tot mai intense, inclusiv războiul SUA-Iran, mai multe țări europene au reintrodus serviciul militar obligatoriu. Spre exemplu, sute de tineri croați au fost recrutați după reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Marea Britanie ar putea lua în considerare conscripția în cazul izbucnirii unui război mondial, dar anumite profesii ar putea fi exceptate.

„Ocupațiile exceptate” sunt cele din domeniul medical, serviciile de urgență, agricultură, energie și industrie, considerate vitale pentru funcționarea țării în perioade de conflict.

Aceste profesii au fost protejate și în timpul celor două războaie mondiale, când menținerea infrastructurii interne era o prioritate.

Medicii, asistentele și moașele sunt indispensabili sistemului medical, iar studenții la medicină au fost deseori exceptați de la recrutare în trecut. Polițiștii și pompierii, responsabili de siguranța internă, sunt de obicei excluși din conscripție, fiind necesari pentru menținerea ordinii.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, fermierii și muncitorii agricoli au jucat un rol crucial în prevenirea foametei pe fondul blocadelor navale.

Angajații din centralele electrice, sistemele de apă și canalizare sunt considerați vitali pentru menținerea funcționării țării.

În timpul războiului, peste 950.000 de femei britanice au lucrat în fabrici de muniții, producând arme și aeronave. În prezent, avansul tehnologic face ca inginerii, tehnicienii și personalul IT să fie indispensabili.

De asemenea, conductorii de trenuri și șoferii de camioane ar putea fi protejați pentru a asigura transportul mărfurilor.

Baroneasa Tory Goldie a cerut, recent, în Parlamentul britanic să se ia în considerare conscripția, având în vedere „amenințările imediate” din Europa.

Experții în securitate, precum Anthony Glees, avertizează că 2026 este un an decisiv pentru Marea Britanie, în timp ce tensiunile cu Rusia continuă să crească.

În plus, atacurile lansate de SUA asupra Iranului, care au implicat bazele aeriene britanice, au amplificat temerile unui conflict global.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE