Google doodle sărbătorește curlingul

Doodle-ul din 4 februarie prezintă o secvență animată care evidențiază vârfurile înzăpezite din nordul Italiei și diversele sporturi pentru care se pregătesc sportivii.

Google a creat, de asemenea, un mini-joc interactiv pentru utilizatori de schi și snowboarding, în care navighezi prin porți alpine pentru a descoperi informații interesante despre orașele gazdă, Milano și Cortina d’Ampezzo.

Prin acest doodle, Google sărbătorește curlingul, supranumit „șahul pe gheață”, un sport de precizie și strategie care își are originile în Scoția secolului al XVI-lea. Porecla provine din complexitatea tactică a jocului, unde fiecare „piatră” lansată trebuie să anticipeze mișcările adversarului și să blocheze sau să elibereze căi de acces către țintă.

De ce încep rundele preliminare de curling înainte de ceremonia oficială de deschidere a competiției

La ediția din 2026, runda preliminară de curling – dublu mixt – începe miercuri, 4 februarie, la Cortina d’Ampezzo, cu două zile înainte de ceremonia oficială de deschidere a competiției.

Curlingul este singurul sport de la această ediție care are programate meciuri în fiecare zi a Jocurilor. Turneul este lung deoarece include trei probe diferite (dublu mixt, masculin și feminin), iar formatul de tip „fiecare cu fiecare”, necesită un număr mare de meciuri pentru a stabili semifinaliștii.

Spre deosebire de alte sporturi, calitatea gheții la curling este critică și se poate degrada dacă se joacă prea multe meciuri consecutiv în aceeași zi. Începerea timpurie permite o eșalonare mai bună a sesiunilor, oferind sportivilor timp de odihnă și tehnicienilor timp să refacă suprafața de joc.

Deoarece probele se desfășoară în locații diferite, curlingul este în Cortina, în timp ce deschiderea este în Milano, sportivii pot începe competiția fără a interfera cu pregătirile pentru marea ceremonie de pe stadionul San Siro.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 vor începe oficial vineri, 6 februarie, și se vor încheia pe 22 februarie. Probele Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 se desfășoară în nordul Italiei, în principal în Milano și Cortina d’Ampezzo, dar includ și locații din Valtellina, Val di Fiemme și Anterselva.

Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.