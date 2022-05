Starul de la Hollywood l-a însoțit pe chitaristul Jeff Beck în turneul său prin Europa. În Yorkshire, Anglia, Johnny Depp a urcat pe scenă și a făcut show. A cântat la chitară și i-a distrat pe toți cei prezenți la concert. Fanii nu s-au abținut, l-au pozat și au publicat imagini cu actorul pe rețelele de socializare.

„Johnny a cântat în UK cu celebrul Jeff Beck noaptea trecută”, a transmis unul dintre fanii lui pe Twitter.

Johnny Performing in the UK with the GREAT JEFF BECK last night , this is why he won't be present for the verdict he already had prior plans in the UK!! #JohnnyDepp #JusticeForJohnnyDepp #DeppVsHeard pic.twitter.com/Zj2OuDo7JD — Darkdreams 👻☠🖤💤 (@Louise75997969) May 29, 2022

Johnny Depp, în proces de 50 de milioane de dolari cu Amber Heard

Johnny Depp așteaptă verdictul în procesul de defăimare intentat împotriva fostei lui soții, Amber Heard. Jurații au început deliberarea procesului care durează de aproximativ șase săptămâni.

Starul de la Hollywood, 58 de ani, a dat-o în judecată pe Heard pentru calomnie după ce aceasta l-a acuzat, în timpul procesului de divorț din 2016, de violență domestică. Depp a depus pe 19 aprilie mărturie și a spus că nu și-a lovit niciodată fosta soție.

„Am simţit că este responsabilitatea mea să mă susţin în instanţă, nu doar pentru mine în acest caz, ci şi pentru copiii mei”, a explicat actorul. „M-am gândit că este diabolic ca ai mei copii să fie nevoiţi să meargă la şcoală şi să-şi vadă colegii sau reprezentanţii şcolii venind la ei cu infama copertă a revistei People în care doamna Heard apărea cu o vânătaie pe faţă”.

