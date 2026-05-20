Criza economică lovește în plin Qatarul

Qatarul, cunoscut ca una dintre cele mai bogate țări din lume în funcție de PIB pe cap de locuitor, a fost grav afectat de închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL), principala sursă de venit a țării.

New York Times notează că, spre deosebire de vecinii săi, precum Emiratele Arabe Unite, care au alternative logistice, Qatarul nu dispune de conducte pentru a ocoli această zonă strategică.

Situația economică s-a agravat în urma unui atac iranian asupra complexului industrial Ras Laffan, în martie 2026. Acest centru-cheie pentru producția de heliu a fost grav afectat, lăsând lumea fără o treime din aprovizionarea sa globală cu acest gaz esențial. Potrivit Blick, lovitura nu a fost doar economică, ci și simbolică, afectând prestigiul internațional al Qatarului, câștigat cu greu începând din anii 1990.

Producția de GNL, în colaps

Complexul Ras Laffan rămâne închis, iar reparațiile necesare vor dura ani de zile, ceea ce reduce capacitatea de producție de GNL a Qatarului cu 17%. În plus, portul din Doha, de obicei un centru activ, este acum aproape paralizat, cu macarale oprite și drumuri blocate.

Această criză a afectat și aprovizionarea cu alimente, dat fiind că 90% din produsele alimentare din Qatar sunt importate. În martie, Qatar Airways a transportat 300 de tone de „bunuri esențiale” – inclusiv medicamente, lapte praf și produse proaspete – pe calea aerului, însă costurile suplimentare au pus presiune pe bugetul național.

Potrivit Fondului Monetar Internațional, economia Qatarului va scădea cu aproape 9% până la finalul anului 2026, o prăbușire accentuată față de prognoza inițială de creștere anuală de 5-6% făcută înaintea izbucnirii conflictului. Totuși, efectele exacte vor depinde de durata ostilităților din regiune.

Turismul, un alt sector grav afectat

Tensiunile geopolitice au lovit și sectorul turistic. Conform New York Times, numărul de turiști internaționali din regiune a scăzut dramatic, fiind influențat de avertismentele guvernamentale care recomandă prudență. În plus, multe companii internaționale și-au retras angajații din zonă, contribuind la un declin economic accentuat.

World Travel & Tourism Council estimează pierderi de 600 de milioane de dolari pe zi în turismul din Orientul Mijlociu. În cazul unei soluționări rapide a conflictului, scăderea turismului ar putea fi limitată la 11%. Însă, dacă situația se prelungește, regiunea riscă să piardă până la 38 de milioane de vizitatori internaționali în 2026, ceea ce ar însemna un declin de 27%.

„Nimic din ceea ce vedem în această țară n-ar fi existat fără bogăția adusă de gazele naturale”, a declarat Ahmed Helal, director la firma Asia Group, pentru publicația americană citată.

„Din acest motiv, Qatarul se confruntă acum cu o provocare fiscală aproape imposibilă”, a mai adăugat Helal.