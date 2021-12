Delia Marinescu, jurnalista care colaborează cu Scena9 și a lucrat, în trecut, și la Libertatea, a fost audiată, marți, la Secția 1 de Poliție a Capitalei în calitate de martor pentru dosarul penal deschis pe numele lui Silvestru Șoșoacă, pentru ultraj împotriva polițistului agresat.

Aceasta a povestit marți seară, pe Facebook, întreaga desfășurare a incidentului petrecut vineri la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă, când ea și echipa de la Rai 1 ar fi fost încuiate în cabinet de către Diana Șoșoacă.

„Am fost primiți cu un zâmbet larg și farfuriuțe de covrigei și alune”

Jurnalista a spus că Lucia Goracci voia să facă un reportaj despre pandemie în România și a întrebat-o dacă poate să fie „intermediar și traducător” pentru echipa ei. Aceasta spune că echipa a fost primită inițial de senatoare cu „un zâmbet larg și farfuriuțe cu covrigei și alune.”

Goracci propune să înceapă interviul chiar acolo, în fața colajului. Șoșoacă aprobă, relatează Marinescu.

„Schimbă câteva replici despre Covid-19 și arată la cameră un sac mare și negru de plastic, în care zice că sunt băgați oamenii omorâți.

– De cine? De pandemie! intervine Goracci.

– Care pandemie, doamnă? Atunci tu și ea de ce nu ați murit?

– Pentru că sunt vaccinată și port mască.

Momentul în care a început scandalul

Deși până acum vorbise cu Goracci în engleză, Șoșoacă ne anunță că vrea să continue în română, pentru că asta e limba noastră”, povestește Delia Marinescu, despre care spune că a fost momentul în care a început scandalul.

„Mă cheamă lângă ea și-mi zice sever să am grijă cum traduc, pentru că ea știe și engleză, și italiană și o să verifice.

– O amenințați cumva? o întreabă Goracci.

– Dacă nu vă convin condițiile, puteți să plecați, răspunde Șoșoacă.

– Ok, atunci plecăm, spune Goracci, revoltată că senatoarea m-a amenințat. Mulțumim oricum pentru timpul acordat”, mai scrie Delia Marinescu. Practic interviul nici nu a avut loc.

În momentul în care au vrut să plece, Diana Șoșoacă a închis ușa cabinetului de avocatură și le-a cerut jurnaliștilor să se legitimeze, după care a sunat la 112.

„Eu, cameramanul sârb Miki Stojicic și editorul turc Sirdas Yildiz de la Rai rămânem încuiați în apartamentul-birou, împreună cu senatoarea, soțul ei și bărbatul nou venit. Șoșoacă ne filmează, și eu la fel. Mă amenință că o să plătesc pentru asta. Le cere străinilor să șteargă toată filmarea”, mai precizează aceasta.

În momentul în care au venit polițiștii a izbucnit un nou conflict.

„Se întoarce și Goracci, care începe să filmeze scena și strigă să îi elibereze colegii. Silvestru Șoșoacă îi smulge telefonul din mână și masca de pe față, o lovește și sare la polițistul care se băgase între ei. «Silviu, încetează!», repetă Șoșoacă. Îmbrânceli, agitație, urlete. Senatoarea le zice polițiștilor să ne șteargă filmările și să ne rețină, că i-am fi furat din casă”.

Am fost ținuți opt ore la poliție

După ce conflictul a fost aplanat, aceasta împreună cu echipa de la Rai 1 au mers la poliție pentru a da declarații.

„Ne spun că am fost conduși acolo pentru că Diana Șoșoacă a reclamat că am intrat peste ea fără voia ei. Nu, le zice Goracci. Ea a venit de bunăvoie ca să facă plângere pentru că a fost agresată în timpul muncii ei de jurnalist. Nu a fost adusă la secție, cum pretind acum polițiștii. Le zice că vrea să plece. Polițiștii nu ne lasă. Apare consulul Italiei. Într-un final, după opt ore în secția de poliție, putem pleca. E miezul nopții. (…) Am fost privați de libertate, iar jurnalista din Italia și un polițist au fost agresați în timp ce ne făceam cu toții meseria.”, a mai precizat aceasta.

Între timp, jurnalista italiană Lucia Goracci a formulat o plângere la Secţia 4 de Poliţie din Bucureşti împotriva senatoarei Diana Şoşoacă. Aceasta a acuzat că a fost sechestrată şi că soţul ei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, a muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare, având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea, eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă”, se arată în plângerea citată de Antena3.ro.

Precizările făcute de Poliția Capitalei

Poliția Capitalei a venit marți cu precizări legate de acuzele ziariștilor de la postul italian Rai Uno.

„Toate aspectele, așa cum sunt formulate în actele procesual penale, au fost înaintate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, structura competentă material. Reprezentanții Ambasadei Republicii Italia în România au fost prezenți la demararea activităților de cercetare și au sprijinit demersurile legale prin asigurarea translatorului care a participat la activități, așa cum este prevăzut în materia legislației penale”, transmit reprezentanții Poliției Capitalei.



Soțul lui Șoșoacă, urmărit penal pentru agresarea unui polițist

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București a anunțat luni, 13 decembrie, că Dumitru Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, este urmărit penal pentru că a agresat un polițist. Mai precis, „l-a împins, izbindu-l de perete, i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliție”, susțin procurorii. Silvestru Șoșoacă a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Polițistul bruscat fusese chemat chiar de Diana Șoșoacă, la cabinetul de avocatură din București al acesteia, ca să aplaneze un conflict cu jurnaliștii de la televiziunea italiană RAI, care veniseră pentru un interviu cu Diana Șoșoacă.

Contactată în aceeași zi de Libertatea, Șoșoacă a declarat că ea a chemat poliția, iar soțul său a apărat-o atunci când polițiștii veniți la fața locului „au refuzat să îmi acorde protecție”. „Am fost atacată de un reporter de la RAI Uno, așa zice ea, nu se știe cine este. Aia m-a atacat pe mine, m-a lovit, soțul meu a luat-o de mână să o arunce afară din casă și Poliția l-a imobilizat pe soțul meu, l-a dat cu capul de ușă, ca să nu își apere soția”, a susținut Diana Șoșoacă pentru Libertatea.

Presa italiană, despre scandalul dintre soţii Şoşoacă şi echipa Rai Uno

Scandalul dintre senatoare și jurnaliștii de la RAI Uno a fost preluat și comentat și de presa italiană. „Senatoarea, după întrebările adresate de jurnalistă privind gestionarea pandemiei în ţară şi condiţiile din spitale, a blocat echipa şi pe Goracci în biroul său, apoi a chemat poliţia. Goracci, percheziţionată şi bruscată, a fost eliberată împreună cu echipa după 8 ore, graţie intervenţiei ambasadei italiene”, scrie publicaţia La Stampa, care a publicat şi imagini din timpul întrevederii.



