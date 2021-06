Tobore Ovuorie a primit, luni, la Bonn, Germania, această distincție pentru investigaţiile făcute în domeniul traficului de persoane la nivel internaţional şi pentru promovarea libertăţii presei în Nigeria.

„În ciuda a tot ce mi s-a întâmplat în 2013 – abuzarea sexuală, urmările de durată, faptul că mă aflu încă în terapie – şi sunt zile în care mă simt complet la pământ, dacă aş mai avea posibilitatea să scot asemenea lucruri la lumină, să fac investigaţii sub acoperire în legătură cu o reţea de trafic de fiinţe umane, atunci da, aş face-o”, a spus Tobore Ovuorie, într-un interviu acordat Deutsche Welle.

„Aş face din nou acelaşi lucru. Aş fi, desigur, ceva mai atentă în urma experienţei prin care am trecut. Şi vreţi să ştiţi ceva? Deja se arată la orizont aşa ceva”, a precizat Tobore Ovuorie.

În munca de jurnalist de investigație sub acoperire, Tobore Ovuorie a declarat că a trecut prin momente care i-au marcat viața.

Mai ales în ultima fază a investigaţiilor a fost groaznic. Am fost obligată să mă dezbrac – şi anume de tot. M-am simţit oribil. Redusă la un obiect. M-a afectat foarte mult. Acasă am făcut duş şi am plâns amarnic şi n-am mai fost în stare de nimic, decât să dorm Tobore Ovuorie:

„Dar n-a fost doar atât. Mi s-au dat diferite substanţe să le fumez, dar eu sufăr de astm şi nu am voie să fumez. Am avut un atac de astm, după care am fost dusă la spital şi ventilată cu oxigen”, a afirmat Tobore Ovuorie.

Jurnalista a dezvăluit că a ales munca de investigație, după ce a pierdut o persoană apropiată, victimă a traficului de persoane.

„N-am avut posibilitatea de a mai vorbi cu ea înainte să moară. M-a cuprins o furie teribilă. Dincolo de latura asta personală, nu accept atunci când mi se răspunde cu «nu»”, a precizat Tobore Ovuorie.

„A locui şi a trăi în Nigeria e deja un job. Iar a practica jurnalismul de investigaţie e o muncă în plus. Dar a fi jurnalist de investigaţie şi femeie în acelaşi timp? E foarte, foarte dificil”, a mai spus Tobore Ovuorie.

În ceea ce privește interzicerea accesului la Twitter în Nigeria, Tobore Ovuorie spune că este o decizie „foarte neînţeleaptă” și că guvernul acționează în direcţia greşită, căci în momentul de faţă avem cu totul alte probleme în această ţară.

„Pe autostradă sunt răpiţi oameni. Copii de şcoală sunt răpiţi şi părinţii trebuie să-i răscumpere pentru milioane de naira. Avem criza fulani. Haos după haos. În acest context, interzicerea Twitter nu e deloc înţeleaptă”, a precizat Tobore Ovuorie.

FOTO: Facebook

