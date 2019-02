Elicopterul s-a prăbușit peste un camion aflat pe autostradă și a fost cuprins de flăcări. Doi oameni au murit, iar un al treilea a fost rănit. Printre persoanele decedate se numără și Ricardo Boechat, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Brazilia.

Şoferul camionului a fost salvat de medicii sosiţi la faţa locului, relatează BBC.

#BREAKING Ricardo #Boechat : #Brazil ?? news anchor dies in helicopter ? crash -reporters pic.twitter.com/LwYCqgQkgA

Ricardo Boechat avea 66 de ani. El a câştigat de trei ori premiul pentru cel mai bun jurnalist al anului în Brazilia şi a moderat în repetate rânduri dezbaterile electorale la posturile de televiziune la care a lucrat.

É com profunda tristeza e consternação que nós, da Rádio BandNews FM, comunicamos a morte do nosso amigo e âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. pic.twitter.com/McYnqVxujh

— Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) February 11, 2019