Polonia va înceta finanțarea accesului Ucrainei la rețeaua de sateliți Starlink

Starlink, rețeaua de sateliți a miliardarului Elon Musk, este crucială pentru comunicațiile și operațiunile militare ucrainene în conflictul cu Rusia.

„Legea, față de care președintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie”, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării, pentru Reuters.

Alte limitări propuse de Nawrocki pentru Ucraina

Președintele Poloniei a propus interzicerea glorificării unui lider naționalist ucrainean din secolul XX, semnalând o înăsprire a atitudinii față de refugiați.

Președintele Karol Nawrocki, un naționalist conservator inspirat de Donald Trump, a promis în campania electorală din acest an să pună „polonezii pe primul loc” și să limiteze drepturile străinilor.

„Nu mi-am schimbat opinia și intenționez să-mi îndeplinesc obligațiile. Cred că alocația (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul de a munci în Polonia, la fel și asistența medicală”, a declarat el jurnaliștilor, conform Reuters.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Nawrocki a propus luni și înăsprirea codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naționalist ucrainean care a luptat atât împotriva forțelor naziste, cât și a celor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Importanța Starlink pentru Ucraina

Rețeaua Starlink a jucat un rol vital în menținerea internetului și comunicațiilor în Ucraina după ce Rusia a distrus infrastructura locală în februarie 2022.

Armata ucraineană se bazează pe terminalele Starlink pentru comunicații pe câmpul de luptă și operațiuni cu drone, acestea dovedindu-se rezistente la spionaj și bruiaj.

Conform guvernului ucrainean, până în aprilie 2023, țara a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Aceste dispozitive, ușor de transportat și utilizat, comunică cu sateliții SpaceX aflați pe orbită.

Inițial, SpaceX a furnizat terminale Ucrainei, iar ulterior Polonia, SUA și Germania au contribuit cu donații. Decizia Poloniei de a înceta finanțarea ridică întrebări despre viitorul accesului Ucrainei la această rețea vitală.

Ce este Starlink

Starlink este un serviciu de internet prin satelit dezvoltat și operat de SpaceX, compania aerospațială fondată de Elon Musk. Acesta utilizează o constelație de mii de sateliți mici plasați pe orbita joasă a Pământului (la aproximativ 550 km altitudine) pentru a furniza acces la internet de mare viteză, cu latență redusă, chiar și în zonele rurale sau izolate unde infrastructura tradițională lipseste sau este insuficientă.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Funcționarea Starlink implică un terminal de utilizator de tip antenă (farfurie) instalat la domiciliu sau alte locații, care comunică cu sateliții din orbită. Acești sateliți transmit semnalul către stații terestre sau între ei prin legături optice, asigurând o conexiune continuă și stabilă chiar dacă sateliții se află în mișcare.

Față de vechile servicii de internet prin satelit care se bazau pe puțini sateliți geostaționari aflați la peste 35.000 km distanță, Starlink oferă o latență semnificativ mai mică (în jur de 25 ms), ceea ce permite utilizarea pentru streaming video, apeluri video, jocuri online și alte aplicații sensibile la întârzierea semnalului.

Până în 2025, Starlink avea peste 7.600 de sateliți operaționali și mai mult de 5 milioane de clienți în peste 125 de țări. Proiectul este unul dintre cele mai ambițioase din domeniul comunicațiilor și are ca scop extinderea accesului la internet în întreaga lume, inclusiv în regiunile defavorizate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE