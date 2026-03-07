Videoclipul lui Starmer stârnește critici din partea opoziției

În înregistrare, vocea premierului se suprapune peste acordurile de chitară ale piesei celebre, iar Starmer subliniază: „Prioritatea noastră numărul unu este să ne protejăm oamenii”. Starmer a refuzat să sprijine atacurile armate ale SUA și Israel asupra Iranului, autorizând doar acțiuni „defensive”. Cu toate acestea, alegerea muzicii a fost considerată nepotrivită în contextul sensibil al crizei din Orientul Mijlociu.

Deputatul liberal-democrat Al Pinkerton a criticat dur această decizie, declarând: „Alegerea melodiei, în contextul în care armata cere mai multe fonduri pentru apărare, pare deosebit de banală”. El a comparat videoclipul cu postările anterioare ale administrației Trump, care includeau montaje ce glorificau războiul prin imagini inspirate din filme de acțiune. „Războiul ilegal al lui Trump în Orientul Mijlociu nu este un film de promovare, în ciuda a ceea ce ar putea insinua canalele de presă [ale președintelui]”, a subliniat Pinkerton.

Criticile au venit și din partea Partidului Verde, care a descris videoclipul ca fiind un ecou al stilului Casei Albe, acuzată în trecut că glorifica conflictele armate. Întrebat dacă premierul a fost direct implicat în alegerea muzicii pentru postare, purtătorul de cuvânt al lui Starmer a evitat să ofere detalii, afirmând doar: „Aveți cuvintele sale despre angajamentul său față de cheltuielile pentru apărare”.

Strategia de comunicare a lui Starmer pe TikTok

În februarie 2026, la Conferința de Securitate de la München, Starmer a declarat că Marea Britanie „va trebui să cheltuiască mai mult și mai rapid” pentru apărare, reiterând promisiunea făcută în 2025 de a aloca 2,5% din PIB pentru sectorul militar până în aprilie 2027. Premierul a utilizat frecvent platforma TikTok pentru a comunica cu publicul, fiind apreciat anterior pentru abordarea sa modernă și conectarea cu tinerii.

Totuși, alegerea melodiei Dire Straits a ridicat întrebări, unii speculând că ar putea fi o selecție automată sugerată de algoritmul platformei. Recent, Starmer a folosit TikTok pentru a distribui un fragment dintr-o convorbire telefonică avută cu liderii Franței și Germaniei despre criza din Orientul Mijlociu, pe fundalul unei alte melodii generice.