Starmer este primul lider de stat care l-a primit pe Zelenski după ce șeful statului ucrainean a fost luat în colimator, vineri, la Casa Albă, de către președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance.

Premierul britanic l-a întâmpinat pe președintele ucrainean cu o strângere de mână şi o îmbrăţişare, după care a reiterat sprijinul Londrei pentru Kiev în fața invaziei ruse. „Suntem alături de Ucraina atâta timp cât va fi necesar”, a dat asigurări el.

Prime Minister Starmer hugs Zelensky as he welcomes him to 10 Downing Street.



