„Noi trebuie să facem un efort comun, împreună să punem pe picioare coaliţia din 2020. Coaliţia înseamnă compromis, dialog, înţelegerea celuilalt. A doua opţiune este un guvern minoritar. Trebuie să dăm ce aşteaptă electoratul, ce aşteaptă cetăţenii. Cu aceste gânduri vă mulţumesc că sunteţi alături de noi. (…) Doresc să spunem peste ani că deciziile noastre au fost ghidate de înţelepciune şi de grija pentru cetăţean”, a declarat Kelemen Hunor, liderul UDMR, vineri la Congresul Uniunii, potrivit News.

Mai mult, liderul UDMR a îndemnat la refacerea coaliţiei de guvernare.

„Sezonul politic de toamnă a început cu o tensiune nedorită în coaliţie. A început acest sezon politic de toamnă cu congresul nostru, vine congresul PNL, apoi cel al USR PLUS. Acum aproape un an ne-am aşezat la masă şi am spus că vom avea o guvernare stabilă, pentru patru ani”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Ludovic Orban și Florin Cîțu, prezenți la eveniment

Întrebat ce aşteptări are de la Congresul UDMR, premierul a răspuns: „Aşteptări să fie un congres… să vedem un festival al democraţiei cu adevărat aici, la UDMR, pentru că la alte partide s-a văzut doar festivalul ridicolului”.

La scurt timp a venit și o replică din partea liderului PNL.

„Toate formațiunile politice aflate în Coaliția de guvernare au congrese, dar ca de obicei, UDMR este mai înțelept. Uniunea are un congres liniștit la care nu are alegeri interne. Celelalte formațiuni politice, respectiv PNL și USR-PLUS, au două congrese competitive care sperăm să ajungă la un deznodământ democratic, astfel încât să putem pune punct acestei crize politice care ne face rău tuturor”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, în deschiderea congresului UDMR.

Cel de-al XV-lea Congres al Uniunii Democrate Maghiare din România se desfăşoară vineri la Sângeorgiu de Mureş.

