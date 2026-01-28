Afacere vândută cu 975 milioane de dolari

Creatorul senegalez de conținut în vârstă de 25 de ani, crescut în Italia, a cucerit internetul cu gesturi simple. Popularitatea sa i-a adus peste 160 de milioane de urmăritori pe TikTok, iar acum este în centrul unui acord de 975 de milioane de dolari.

Rich Sparkle Holdings, companie furnizoare de servicii financiare și pentru întreprinderi devenită firmă de AI și comerț, a cumpărat drepturile operaționale globale asupra brandului comercial și afacerii digitale a lui Khaby Lame, relatează Forbes. Tranzacția va fi realizată „prin emiterea a 75.000.000 de acțiuni ordinare” Rich Sparkle, ceea ce îl transformă pe Lame în acționar majoritar.

Step Distinctive Limited, care gestionează brandul global și activitățile comerciale ale influencerului, va continua să fie condusă de creator, conform informațiilor din documentul oficial. Înainte de achiziție, Lame deținea 49% din companie.

Potrivit unui comunicat Rich Sparkle, monetizarea bazei de fani a lui Lame ar putea genera vânzări anuale de peste 4 miliarde de dolari.

Planurile vizează extinderea masivă a conținutului sub numele Khaby Lame, astfel încât prezența sa digitală să devină o sursă constantă de venituri la nivel global.

Un element-cheie al acordului îl reprezintă integrarea tehnologiei de tip „AI Digital Twin”. Tiktokerul a autorizat utilizarea datelor sale biometrice, inclusiv recunoaștere facială, voce și modele comportamentale, pentru dezvoltarea unui avatar digital bazat pe inteligență artificială. Acesta ar urma să permită producția de conținut multilingv, în mai multe variante, precum și sesiuni de livestream virtual desfășurate simultan în diferite fusuri orare.

Ascensiunea lui Khaby Lame

Născut în Senegal și crescut în Italia, Khaby Lame a început să posteze pe TikTok în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. Acesta a lucrat ca operator într-o fabrică de lângă Torino, până când a fost concediat în martie 2020. Ulterior, el a devenit faimos ironizând prin reacții comice trucurile absurde de pe internet. Clipurile sale l-au conectat cu vedete internaționale precum Tom Cruise sau John Cena.

Din 2020, succesul lui a fost fulminant. În august 2021, după doar 17 luni de activitate, a atins pragul de 100 de milioane de urmăritori, devenind al doilea creator din istoria platformei care a reușit acest lucru și primul din Europa.

