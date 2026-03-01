Ce înseamnă, concret, „garanții de securitate”

Președintele american Donald Trump a îndemnat Moscova și Kievul să ajungă la un compromis pentru a pune capăt celui mai mare război din Europa de după 1945. Ultima rundă de negocieri a avut loc la Geneva în săptămâna 24–28 februarie 2026. Atât Kievul, cât și Moscova au descris discuțiile ca fiind dificile și fără un progres clar. Washingtonul a transmis însă că a observat „progrese semnificative”.

„La ultimele discuții, partea rusă a declarat că va accepta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de Statele Unite”, a spus oficialul ucrainean.

Ucraina cere un angajament clar din partea SUA și a aliaților europeni: dacă Rusia va ataca din nou după un acord de pace, partenerii occidentali să fie obligați să intervină. Fără aceste garanții, Kievul spune că orice acord ar fi fragil.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat în ultimele zile că Ucraina este supusă unor presiuni tot mai mari pentru a face concesii.

Rusia nu vrea un summit Zelenski–Putin

Potrivit lui Budanov, Rusia nu a acceptat organizarea unui summit direct între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin. Ideea unei întâlniri la nivel înalt fusese menționată anterior de trimisul special american Steve Witkoff, dar, până acum, Moscova nu și-a dat acordul.

Pe 22 februarie 2026, la Kiev, pompierii interveneau după un nou atac cu drone și rachete rusești asupra unor clădiri rezidențiale, potrivit imaginilor Reuters. Asta arată că, deși la Geneva se discută despre garanții și pace, pe teren războiul nu s-a oprit.

Deocamdată, Kremlinul nu a confirmat public acceptarea formală a planului american. Următoarele zile vor arăta dacă declarația făcută la Geneva se transformă într-un acord scris sau rămâne doar o poziție de negociere.

