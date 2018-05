Kim Kardashian s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă

Cu o vestimentație neagră, Kardashian a ajuns la Casa Albă miercuri, după amiază.

”Am avut o super-întâlnire cu Kim Kardashian astăzi, am discutat despre reforma carcerală şi despre condamnări”, a scris pe Twitter Donald Trump, care a ilustrat acel mesaj cu o fotografie ce îl prezintă, zâmbitor, alături de vedeta TV, în Biroul Oval de la Casa Albă.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018