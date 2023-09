În fotografie, Klaus Iohannis şi soţia sa se află alături de preşedintele Statelor Unite, Joe Biden şi de prima doamnă Jill Biden.

”Participarea la recepţia pentru lideri oferită de preşedintele Joe Biden şi de prima doamnă Jill Biden, cu ocazia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a transmis Klaus Iohannis, pe platforma X, fostă Twitter.

Attending the Leaders Reception hosted by the 🇺🇸 President Joe Biden @POTUS and the First Lady Jill Biden @FLOTUS, on the occasion of the United Nations General Assembly #UNGA78 pic.twitter.com/N4HFVLfSBY