”Regretul meu din primul mandat e că nu am avut un guvern cu care să lucrez. Sper ca în al doilea mandat voi găsi un guvern cu care să colaborez, când vor dori românii”, a spus şeful statului.

El a vorbit şi despre Guvernul Cioloș. Preşedintele a explicat că „a fost o soluție de interimat, atipică şi că a administrat România destul de bine”.

Iohannis: „Acei oameni s-au uitat, au răbdat, au tăcut, dar acum paharul s-a umplut şi bine au făcut că au ieşit şi au început să îşi spună părerea”

Şeful statului s-a referit şi la protestele magistraţilor.

„Vă amintesc doar 10 august, unde ce am văzut? Oameni care au demonstrat paşnic, lejer, deschis, pentru o Românie mai bună, pentru dreptul lor şi cu o acţiune disproporţionată, ca să nu folosesc alte cuvinte, ale instituţiilor statului care, nu numai că s-au făcut ei de minune şi că au suferit oameni, că au fost răniţi, au făcut România de minune. De atunci, dacă aţi urmărit, în toate rapoartele legate de domeniul drepturile omului, libertăţi de manifestare, libertatea presei suntem citaţi la capitolul aşa nu, din cauza felului în care s-a acţionat pe 10 august. Iar cu magistraţii: cei care au protestat – tot respectul şi admiraţia mea. Este clar că acei oameni s-au uitat, au răbdat, au tăcut, dar acum paharul s-a umplut şi bine au făcut că au ieşit şi au început să îşi spună părerea. Fiindcă multe dintre modificările care s-au făcut sunt modificări care afectează sistemul de justiţie şi sunt modificări care sunt de înţeles în adevărata dimensiune pentru cei din sistem, nu pentru cineva din afară, care nu are niciun contact direct cu felul în care justiţia este organizată în România. Deci, oamenii aceia bine au făcut că au ieşit: şi judecătorii, şi procurorii, şi ceilalţi care lucrează în justiţie, ca să atragă atenţia că este extrem de grav ce se întâmplă. Este un atac nemaivăzut asupra sistemului de justiţie, asupra independenţei Justiţiei”, a afirmat Iohannis, la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă”, organizată în cadrul Festivalului internaţional de film documentar şi drepturile omului de către One World România.

„O clică politică care acum este la putere încearcă să își subjuge justiția. E un atac neîntrerupt al PSD asupra justiției. Ei poate ne iau de proști.”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Despre infrastructură: „Avem de a face cu o butaforie, adică ne facem că ne facem”

Preşedintele a mai spus că, în domeniul infrastructurii există „butaforie”, şi a precizat că s-a lucrat la o autostradă chiar în timpul protestului din 15 martie.

„Semnale de alarmă s-au tras nenumărate. Dacă vedem un pic în interiorul ţării sunt atâtea manifestări şi chiar manifestări de stradă, adică demonstraţii organizate de societatea civilă, chiar şi de unele partide, care acuză că foarte multe demersuri sunt greşite, sunt fundamental greşite. Se schimbă legile Justiţiei de nenumărate ori cu scopul evident de a albi dosarele unor persoane cu probleme penale din arcul puterii. Avem nenumărate promisiuni pentru mari măsuri de infrastructură care pur şi simplu nu există. Nu vi s-a părut ciudat, când a fost protestul din 15 cu 15 minute, culmea, atunci s-a lucrat, cică, la nu ştiu ce autostradă, dar după ce s-a terminat protestul s-a terminat şi lucrul autostradă. Deci, o butaforie. În domeniul infrastructurii avem de a face cu o butaforie, adică ne facem că ne facem”, a spus Iohannis la dezbaterea „Preşedinte sau cetăţean/ om politic şi societate civilă”.

