„Din București până în Republica Moldova cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru o întâlnire importantă a familiei europene, unite în jurul valorilor sale. Este un moment oportun pentru a arăta că Republica Moldova nu este singură și Uniunea Europeană îi susține pe cetățenii Moldovei în îndeplinirea aspirațiilor lor europene de drept”, a transmis Klaus Iohannis, printr-un mesaj pe Twitter în care apare în aeronavă, alături de Roberta Metsola.

From Bucharest to the Republic of Moldova with @EP_President Roberta Metsola for an important meeting of the European family, united around its values. It is a timely moment to show that ?? is not alone & ?? stands by ?? citizens in fulfilling their rightful European aspirations. pic.twitter.com/9n8rVPYUQB