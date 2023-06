„Rusia a vizat în mod deliberat zone aglomerate”, a afirmat ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, într-o serie de comentarii publicate pe Telegram.

Atacurile au avut loc în jurul orei locale 19:30, a precizat Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare din regiunea Donețk, la televiziunea de stat ucraineană.

El a precizat ulterior, într-o postare pe Telegram, că printre răniți se numără trei străini și un copil.

Una dintre lovituri a lovit centrul orașului, potrivit primăriei.

„Au lovit o unitate de catering, operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare”, a anunțat consiliul local, pe Telegram.

Un martor ocular a descris că cel puțin zece persoane au fost scoase de sub dărâmături. Nu a fost imediat clar aceste persoane erau decedate sau se aflau în viață, a declarat martorul pentru echipele CNN aflate la fața locului.

Russian forces stuck a popular shopping center beside Hotel Kramatorsk in the citys center. It housed RIA Pizza, where every correspondent covering the war has probably dined, and businesses including Adidas, Reebok and more. Local authorities say casualties but number unclear. pic.twitter.com/JFT9ymiFwW — Christopher Miller (@ChristopherJM) June 27, 2023

Restaurantele din piața care a fost lovită sunt populare printre rezidenți și militari, potrivit echipelor postului american de televiziune familiarizate cu zona. RIA Pizza, unul dintre restaurantele din piață, este deosebit de popular printre militari.

Un jurnalist independent aflat la fața locului în Kramatorsk spune că se afla în pizzeria RIA cu 10 minute înainte ca aceasta să fie lovită de rachetele rusești, relatează Sky News.

Arnaud De Decker afirmă că, la o oră după explozii, încă mai auzea „oameni țipând sub dărâmături”.

Explosions took place about an hour ago. Still people screaming underneath the rubble. — Arnaud De Decker (@arnauddedecker) June 27, 2023

„O mulțime de răniți”: Prima doamnă a Ucrainei denunță atacul de la Kramatorsk

Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a condamnat atacul de vineri de la Kramatorsk.

„Loc aglomerat, seară – inamicul nu vrea o viață normală în Ucraina”, a afirmat ea, într-o postare pe Twitter, potrivit Sky News.

„Există o mulțime de răniți. Este dureros”, a adăugat Olena Zelenska, referindu-se la informațiile inițiale privind victimele.

On anniversary of mall shelling in Kremenchuk, terrorists from RF attack civilians again. Kramatorsk, missile attack on a restaurant in the city center. Crowded place, evening — enemy do not want normal life in ??. There are a lot of wounded. It is painful. Evil must be punished. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) June 27, 2023

De asemenea, ea a subliniat că atacul a avut loc fix la un an de la bombardamentul mortal asupra unui centru comercial aglomerat din Kremenciuk.

Atacul de anul trecut a fost unul dintre cele mai sângeroase din timpul războiului, provocând moartea a peste 20 de persoane și rănirea altor 59.

Un al doilea bombardament efectuat vineri seară de forțele ruse a lovit satul Bilenke, potrivit lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski.

Foto: Profimedia Images

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

