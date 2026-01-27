„Este greu de spus astăzi dacă sunt vasali fericiți sau sclavi nefericiți”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Țările au votat contra suspendării gazului din Rusia

În cele din urmă, miniștrii din statele membre ale Uniunii Europene au aprobat luni, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Uniunii Europene, interzicerea importului de gaz rusesc, măsură care urma să intre în vigoare în 2027.

Aproape toate statele membre au votat pentru adoptarea măsurii. Împotrivă s-au pronunțat Ungaria și Slovacia, iar Bulgaria s-a abținut de la vot.

Kremlinul a comentat situația prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Este greu de spus astăzi dacă sunt vasali fericiți sau sclavi nefericiți. Timpul va arăta. Un lucru este sigur: au renunțat la libertatea lor, indiferent de situație”, a afirmat Zaharova pentru portalul online al televiziunii publice ruse Zvezda.

Ce prevede exact embargoul introdus

Noile reglementări prevăd oprirea importului de gaz natural lichefiat din Rusia până la sfârșitul anului 2026 și a gazului livrat prin conducte până la 30 septembrie 2027.

Conform noilor norme, până la 1 martie 2026, țările UE trebuie să pregătească planuri naționale de diversificare a surselor de gaz și să identifice eventualele provocări legate de înlocuirea gazului rusesc.

În acest scop, companiile vor fi obligate să informeze autoritățile și Comisia Europeană cu privire la orice contracte existente pentru gazul rusesc.

De asemenea, Comisia Europeană intenționează să propună reguli care să prevadă eliminarea treptată a importurilor de țiței rusesc până la sfârșitul anului 2027.

O lovitură puternică pentru Rusia

Europa a fost, istoric, cel mai mare client al Rusiei pentru gazul natural. Pierderea acestei piețe reprezintă o lovitură economică masivă și permanentă pentru bugetul de stat al Rusiei și pentru Gazprom.

Este un eșec strategic major pentru Rusia, care a folosit energia ca instrument de influență și presiune.

Deși Rusia încearcă să-și reorienteze exporturile de gaze către Asia (în special China), construirea infrastructurii necesare este costisitoare și de lungă durată, iar volumele nu pot compensa pe deplin pierderea pieței europene.

