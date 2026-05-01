„Suveranitate” cu tehnologie din China

Conform datelor statistice, în pofida programelor de substituire a importurilor anunțate de autoritățile ruse, dependența Rusiei de tehnologia chineză a crescut de la an la an, ajungând la 80% anul trecut și până la 90% în primele luni ale acestui an. Acest lucru a fost cauzat de înăsprirea sancțiunilor impuse de UE, care a întrerupt canalele de aprovizionare rămase dinspre Occident.

UE este conștientă de rolul Chinei în aprovizionarea Rusiei cu tehnologii cu dublă utilizare și chiar cu sisteme de recunoaștere prin satelit în scopuri militare, dar este precaută în a impune sancțiuni împotriva regimului de la Beijing din cauza posibilelor măsuri de represalii, spun sursele citate de Bloomberg.

În timp ce Vladimir Putin spune cuvinte goale despre „suveranitatea tehnologică” a Rusiei, ruptura cu Occidentul a transformat Rusia într-o „vasală a Chinei”, subliniază economista Elina Rîbakova, de la Institutul Peterson pentru Economie Internațională din Washington.

Relația comercială ruso-chineză este extrem de dezechilibrată

Relațiile comerciale ruso-chineze sunt extrem de dezechilibrate și în favoarea Chinei, care exercită o influență enormă asupra Rusiei, notează Rîbakova într-un interviu acordat pentru Deutsche Welle.

„China este cel mai mare partener comercial al Rusiei, în timp ce Rusia reprezintă doar o mică parte din exporturile chinezești”, afirmă ea.

Conform Institutului Gaidar, citat de The Moscow Times, China a achiziționat anul trecut 27% din totalul bunurilor exportate de Rusia și a reprezentat 36% din importurile Rusiei. De asemenea, cota de piață a Rusiei în exporturile chinezești a scăzut de la 3,2% la 2,7%, la același nivel ca și cel al Mexicului.

Rusia nu are capacitatea de autosuficiență

Rusia este extrem de dependentă de bunurile de înaltă tehnologie și produsele manufacturate din China, explică expertul Zsolt Darvas, de la Centrul Bruegel. „Rusia este o țară mare, dar îi lipsește capacitatea de autosuficiență. Prin urmare, este obligată să se aprovizioneze cu aceste bunuri din alte părți. Iar China devine din ce în ce mai mult acest furnizor”, precizează el.

Volumul comerțului bilateral ruso-chinez a scăzut cu 6,5% în 2025 pentru prima dată de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, ajungând la 234 miliarde de dolari. Această tendință negativă a stârnit îngrijorări la Kremlin. Potrivit unor surse citate de Reuters, Vladimir Putin l-a rugat pe Xi Jinping în timpul vizitei efectuate în septembrie anul trecut la Beijing să nu reducă schimburile comerciale, de care economia rusă depinde în mod critic.

Mașinile hibride și jurnaliștii, fără parcare gratuită în București din 1 mai, prin decizia primarului Ciucu. Ce se întâmplă cu mașinile electrice
