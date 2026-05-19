„Lumea trebuie să fie informată despre ce se întâmplă aici”

Rusia continuă să terorizeze orașul Herson, atacând zilnic infrastructura civilă, transportul public și trecătorii, a relatat jurnalista americană Zarina Zabrisky.

Locuind în Herson de trei ani, Zarina este singura jurnalistă străină care documentează tragediile orașului și le prezintă publicului internațional.

„Situația de securitate se înrăutățește constant, iar lumea trebuie să fie informată despre ce se întâmplă aici”, a spus Zabrisky.

Ea participă la conferințe internaționale, se adresează guvernelor străine și relatează evenimentele direct de la locul atacurilor.

„Safari uman” cu drone

Zabrisky descrie tactica rusă de a urmări civilii cu drone ca fiind un „safari uman”. „Într-o lună, orașul era bombardat constant: artilerie, bombe ghidate, mortiere. Apoi am început să auzim un sunet diferit, ca un roi de viespi furioase, urmat de zgomotul unor plăci care cad dintr-un camion”, a afirmat jurnalista.

O prietenă din Herson i-a explicat că acest sunet indică un atac aerian: „A fost greu să cred că se întâmplă cu adevărat. Chiar și editorii pentru care scriu nu puteau să accepte realitatea”.

Psihologii i-au explicat că reacția de negare este un mecanism de apărare al minții.

Atacuri deliberate asupra civililor

Jurnalista ucraineană Eugenia Virlîci susține că forțele ruse atacă în mod deliberat civili pentru a răspândi frica și a forța locuitorii să părăsească orașul.

Țintele lor sunt frecvent persoanele cu mobilitate redusă, care nu pot fugi.

Zabrisky confirmă că operatorii de drone rusești, amplasați pe malul opus al râului, pot vedea clar țintele: femei, copii sau animale. Și îi folosesc drept ținte pentru antrenamente!

„În timpul verii ne ascundem sub copaci, iar iarna căutăm uși apropiate pentru a ne proteja. Așa arată viața noastră acum. Ne protejăm de un safari uman”, a spus Zarina.

Jurnalista consideră aceste acțiuni drept cele mai recente crime de război. „Este un termen pe care, din păcate, l-am auzit pentru prima dată și l-am tradus în engleză. Aceste atacuri reprezintă o crimă împotriva umanității”, a declarat Zabrisky.

Pe 16 mai, Herson a fost lovit de două ori de forțele ruse, provocând moartea unui bărbat și rănirea gravă a altor două persoane, inclusiv o tânără de 22 de ani.

„Vizează microbuze, troleibuze și chiar ambulanțe”

La mijlocul lunii mai, rușii au intensificat atacurile. Au fost înregistrate bombardamente cu arme grele în oraș, ulterior atacul a continuat cu drone, artilerie, iar Hersonul a fost atacat și cu drone FPV.

Zabrisky susține că transportul public rămâne o țintă constantă pentru inamic. Din cauza intensificării atacurilor în oraș, microbuzele și troleibuzele nu au circulat în perioada 4-10 mai: „Ocupanții vizează și vehiculele municipale, și ambulanțele”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE